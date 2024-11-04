Общество 04.11.2024 в 09:00

Электронные документы через Госуслуги

Возможна ли пересылка?
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Текст: Номер один
Электронные документы через Госуслуги
Pixabay

Вопрос: «Можно ли через Госуслуги пересылать электронные документы?»

Валентина Т., г. Улан-Удэ

Раньше выписку из ЕГРН нужно было заказывать в Росреестре и получать на бумаге с официальной печатью. Или стоять в очереди в МВД за справкой об отсутствии судимости. Сейчас документы можно запросить на Госуслугах в электронном виде и сразу отправить адресату.

Эти электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Например, владелец квартиры получит на Госуслугах онлайн-выписку из ЕГРН и перешлет ее в банк с электронной подписью. Так же можно отправить сертификат на маткапитал или выписку из электронной трудовой книжки.

Что нужно отправлять адресату? В личный кабинет приходит запрошенный документ и дополнительные файлы.

- sig — файл с электронной подписью. Она подтверждает юридическую силу документа и отсутствие изменений в нем с момента создания.

- xml — специальный формат для хранения данных и обмена информацией. Он нужен, чтобы ведомство или банк могли загрузить документ в свою ИТ-систему и автоматически обработать информацию.

Важно помнить, что пересылать нужно и документ, и файлы. Без полного комплекта справка или выписка, даже с отметкой об электронной подписи, не имеет юридической силы.

Как отправить документ:

- открыть результат оказания услуги;

- нажать на три точки вверху справа;

- выбрать «Отправить на почту»;

- ввести адрес и отправить документы.

В письме будет пометка «Пересылка информации по заявлению». Так получатель поймет, почему ему отправили этот документ.

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