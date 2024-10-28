Общество 28.10.2024 в 14:40

Жителей Бурятии ждет частая смена погоды

Несколько дней будет идти снег
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии ждет частая смена погоды
Фото: архив «Номер один»
По данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Бурятии ожидается частая смена погоды. Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега прогнозируются 30-31 октября, а также 5 ноября при смещении циклонов с северо-запада.

На неделе преобладающая температура ночью будет -5, -10, по северу и местами юго-западу -15, -20, по Прибайкалью и в облачные ночи в большинстве районов 0, -5 градусов. Днем прогнозируется +1, +6, по северу и юго-западу 0, -5 градусов.

3-4 ноября в республику придет антициклон, в связи с чем ожидается холодная без осадков погода. Температура ночью составит -10, -15, по северу и юго-западу -18, -23 градусов. Дневные температуры будут варьироваться от +5 до -5 градусов.

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