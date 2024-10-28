До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу. В Баргузинском районе завершается ремонт региональной дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта.

Село Ярикта вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России в 2018 году, является одной из главных точек притяжения туристов в Баргузинском районе.

Накануне специалисты Бурятрегионатвтодора проверили участок 347-360 км автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, который приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



- Ремонтируемый участок дороги проходит вдоль восточного побережья озера Байкал и входит в число востребованных туристических направлений Бурятии. К тому же, дорога ведет к Баргузинскому дацану - Цогчен Дугану, построенному в месте проявления лика богини Янжимы, куда ежегодно направляется большое количество туристов и паломников, - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Подрядная организация обновила 13 км региональной дороги. Вместо грунтовой дороги здесь появилась асфальтобетонная. Также дорожники отремонтировали 6 мостов и 26 водопропускных труб.

Сейчас подрядчики проводят работы по обустройству дороги. В местах, где дорога проходит через улусы Улюн, Улюкчикан и Ярикта, для удобства жителей были установлены тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами.

На опасных участках смонтировали барьерное и пешеходное ограждение.

Ввод участка в эксплуатацию планируется в этом году.

Фото: минтранс РБ