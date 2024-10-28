Общество 28.10.2024 в 16:14

До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу

Подрядная организация обновила 13 км региональной дороги между Улюном и Ярикта
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу

До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу. В Баргузинском районе завершается ремонт региональной дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта.

Село Ярикта вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России в 2018 году, является одной из главных точек притяжения туристов в Баргузинском районе.

Накануне специалисты Бурятрегионатвтодора проверили участок 347-360 км автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, который приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Ремонтируемый участок дороги проходит вдоль восточного побережья озера Байкал и входит в число востребованных туристических направлений Бурятии. К тому же, дорога ведет к Баргузинскому дацану - Цогчен Дугану, построенному в месте проявления лика богини Янжимы, куда ежегодно направляется большое количество туристов и паломников, - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Подрядная организация обновила 13 км региональной дороги. Вместо грунтовой дороги здесь появилась асфальтобетонная. Также дорожники отремонтировали 6 мостов и 26 водопропускных труб.

Сейчас подрядчики проводят работы по обустройству дороги. В местах, где дорога проходит через улусы Улюн, Улюкчикан и Ярикта, для удобства жителей были установлены тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами.

На опасных участках смонтировали барьерное и пешеходное ограждение.

Ввод участка в эксплуатацию планируется в этом году.

 

Фото: минтранс РБ

Все новости

Жителя Кяхты недовольны мостом за 70 миллионов
28.10.2024 в 16:52
В Бурятии на жадную бизнесвумен завели уголовку
28.10.2024 в 16:31
До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу
28.10.2024 в 16:14
В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева
28.10.2024 в 16:13
«Она успела спасти сынишку, оттолкнув его»
28.10.2024 в 15:46
Глава Бурятии представил правительству нового и.о. зампреда Сухорукова
28.10.2024 в 15:45
На Улан-Удэ вновь опустится смог
28.10.2024 в 15:30
В Детскую республиканскую больницу прибыл новый бронхоскоп
28.10.2024 в 15:19
Пропавший в районе Бурятии подросток найден мертвым
28.10.2024 в 15:14
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта стал победителем шахматного турнира
28.10.2024 в 15:06
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Жителя Кяхты недовольны мостом за 70 миллионов
ОНФ уже попросил прокуратуру проверить объект
28.10.2024 в 16:52
В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева
Окончательно все доделать там должны к началу ноября
28.10.2024 в 16:13
На Улан-Удэ вновь опустится смог
Горожанам рекомендовано меньше проводить время на улице
28.10.2024 в 15:30
В Детскую республиканскую больницу прибыл новый бронхоскоп
Благодаря ему можно с максимальной точностью исследовать дыхательные пути
28.10.2024 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru