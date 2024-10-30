В Бурятии у пьяных водителей конфисковали более 270 автомобилей

В Бурятии с начала года у пьяных водителей арестовали 307 автомобилей, 277 из них уже конфискованы в пользу государства. Такие цифры озвучили на заседании комиссии по повышению безопасности дорожного движения.- Правила дорожного движения не должны требовать напоминания и должны быть незыблемыми. От их соблюдения зависят жизни людей. В этом году в ДТП погибли 80 человек и больше половины из них - 42 человека - именно по вине водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Призываю жителей нашей республики к сознательности и ответственному отношению к своей и чужой жизни, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Напомним, ужесточение наказания за пьяное вождение, предусматривающее конфискацию транспорта у водителей, попавших под уголовную ответственность за повторную езду в нетрезвом виде, произошло в июле 2022 года. Сообщалось, что с момента введения этих поправок до конца 2022 года в Бурятии у пьяных водителей конфисковали 15 транспортных средств. За 2023 год в республике было конфисковано уже 358 машин. Тем не менее, столь суровая мера воздействия пока радикально не повлияла на число пьяных за рулем. Их количество на дорогах Бурятии по-прежнему велико.