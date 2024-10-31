Общество 31.10.2024 в 10:58

Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года

Основную долю от перевозок составляет импорт из Китая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года

Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года. Основную долю от перевозок составляет импорт из Китая.

- Рады сообщить, что сегодня аэропорт Байкал преодолел отметку в 10 000 тонн перевезенного груза с начала года! Если быть точным, на данный момент обслужено 10 450 тонн груза и впереди два самых активных грузовых месяца, - поделился статистикой директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

По словам Дмитрия Гармаева основную долю от общего объема грузовых перевозок составляет такой необходимый импорт из Китая.

- Мы благодарим наших давних надежных партнёров «Авиастар ТУ», «S7 Cargo» и «Волга Днепр» и приглашаем новые авиакомпании к сотрудничеству! – подытожил директор аэропорта.

 

Фото: Номер один

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