Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года. Основную долю от перевозок составляет импорт из Китая.

- Рады сообщить, что сегодня аэропорт Байкал преодолел отметку в 10 000 тонн перевезенного груза с начала года! Если быть точным, на данный момент обслужено 10 450 тонн груза и впереди два самых активных грузовых месяца, - поделился статистикой директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

По словам Дмитрия Гармаева основную долю от общего объема грузовых перевозок составляет такой необходимый импорт из Китая.

- Мы благодарим наших давних надежных партнёров «Авиастар ТУ», «S7 Cargo» и «Волга Днепр» и приглашаем новые авиакомпании к сотрудничеству! – подытожил директор аэропорта.

Фото: Номер один