Жителей Бурятии предупреждают об обмане при покупке дров

В соцсетях республики появилась информация о том, что некоторые недобросовестные продавцы твердого топлива (а именно дров) проворачивают мошеннические схемы.

«Хочу вас предупредить что активизировались группы мошенников, кто продаёт дрова. По фотографии машина загружена выше кабины, а по факту нижний ряд дров стоит вертикально, типа пирамиды», - написала пользовательница соцсети.

Одна из улан-удэнок подтвердила – такие ситуации действительно бывают.

«Три года назад племянник заказал дрова колотые, сам он был в поездке. Перед этим племянник мне фото отправил, какую машину заказал и сколько там дров. Заезжает машина в ограду, я смотрю на машину, а дрова-то где думаю. Потом заглянула в кузов и говорю продавцу: «Это что все дрова? Тут даже по кузову меньше двух рядов. А он мне говорит, что тут семь рядов. Беру телефон и звоню племяннику говорю: «Что ты заказал, тут на неделю хватит и всё». Он мне фото кидает, а там на фото - полный кузов. И тут мне племянник говорит сделать фото. Я начинаю фотографировать дрова в кузове, но водитель прыгает в машину. Так ещё бы дрова были нормальные, а то вершинник напилил и наколол, видно сразу, какие чурочки маленькие», - поделилась женщина.

«Ещё чужие фото за свои выдают, просят деньги перевести заранее - якобы нет денег на солярку, чтобы выехать», - добавляют покупатели.

Другие пользователи призывают фиксировать нарушения на видеозапись и выкладывать видео с номером авто в тематические группы.



Фото: "Номер один"