Общество 01.11.2024 в 17:25

В Улан-Удэ восемь сотрудников комитета ГО и ЧС ушли на спецоперацию

Один из них уже получил награду
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ восемь сотрудников комитета ГО и ЧС ушли на спецоперацию
Начальник комитета ГО и ЧС Валерий Вильдавский. Фото: мэрия Улан-Удэ
С начала спецоперации восемь сотрудников Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ присоединились к бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Один из них уже получил медаль «Маршала Жукова» за отвагу, самоотверженность и личное мужество. Несмотря на бронь, которая полагается им на работе, мужчины с твердой закалкой не смогли остаться в стороне.

- Наши ребята сами изъявили желание - взяли неоплачиваемые отпуска и ушли. Я считаю это показательным, потому что наши подразделения постоянно находятся в боевой готовности, и сотрудники несут службу в круглосуточном режиме. В любой момент мы готовы прийти для оказания помощи нашему населению, - отметил председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Валерий Вильдавский.

Сотрудники комитета оказывают помощь и в тылу. Они отправляют деньги, технику, гуманитарные посылки, поддерживают связь с воинскими частями городского гарнизона. В свободное время сотрудники ЕДДС плетут маскировочные сети и в каждую сеть вплетают сердечки-пожелания для моральной поддержки бойцов.

- У нас даже есть сотрудницы, которые стоят на воинском учете и хотят встать на защиту Родины. Мы гордимся тем, что в нашем коллективе много достойных людей, которые с честью несут свою службу на фронте и делают все возможное в тылу. Наш девиз - один за всех и все за одного, - сказал Валерий Вильдавский.
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мэрия спецоперация

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