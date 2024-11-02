Владимир Павлов вручил ключи от школьных автобусов

«Сегодня мы с вами делаем очередной, очень важный шаг к обновлению парка школьных автобусов в сфере образования. Сегодня вручаем 40 новых автобусов, чтобы нашим детям было удобно, тепло. Всего за семь лет у нас уже доставлены 406 школьных автобусов в наши школы, из них более 340 – это за счёт федеральных денег. Только 66 – это финансирование республиканского и муниципального бюджетов», - сказал Владимир Павлов.





Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что поступившие в Бурятию школьные автобусы сделают дорогу до школы для учащихся даже из самых отдаленных сел и деревень максимально комфортной и безопасной. С этой целью каждый автобус оснащен необходимым оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками вызова водителя, навигационными приборами.





«Безопасный и комфортный подвоз детей к школам является одной из важнейших задач Народного Хурала, правительства Бурятии и органов местного самоуправления», - отметил спикер республиканского парламента Владимир Павлов.

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония передачи ключей от новых школьных автобусов. Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов вместе с главой республики Алексеем Цыденовым приняли участие в мероприятии и вручили ключи от школьных автобусов общеобразовательным учреждениям республики.Школьные автобусы получили 18 муниципальных образований республики: Баргузинский, Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Муйский, Кяхтинский, Окинский, Селенгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Хоринский районы и город Северобайкальск. А также 4 образовательных учреждения, подведомственных Министерству образования и науки РБ: санаторная школа-интернат №28, Республиканский национальный лицей-интернат №1, Селенгинская СКОШИ и Эгитуйская СКОШИ.Фото: Хурал Бурятии