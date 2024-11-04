В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел

Сегодня вся страна празднует День народного единства, который посвящен освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончанию Смутного времени. В честь этого события на территории Улан-Удэ прогремел очередной полуденный выстрел.

Почетное право совершить артиллерийский выстрел из сигнального орудия было предоставлено известному общественнику, заместителю руководителя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Бурятии Денису Леонову.

Напомним, традицию полуденного выстрела ввели еще 12 декабря 2023 года в День Конституции России. Это было сделано в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести».

В торжественном мероприятии участие принял Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.