В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел
Сегодня вся страна празднует День народного единства, который посвящен освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончанию Смутного времени. В честь этого события на территории Улан-Удэ прогремел очередной полуденный выстрел.
Почетное право совершить артиллерийский выстрел из сигнального орудия было предоставлено известному общественнику, заместителю руководителя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Бурятии Денису Леонову.
Напомним, традицию полуденного выстрела ввели еще 12 декабря 2023 года в День Конституции России. Это было сделано в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести».
В торжественном мероприятии участие принял Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.
«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем народного единства. Сегодня, когда наши воины защищают нашу Родину этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Наш народ объединившись всегда преодолевал любые трудности, любые вызовы, побеждал врага, строил будущее. Пусть полуденный выстрел символизирует несокрушимость единства нашего народа, несгибаемую силу воли, свидетельствует о стремлении к миру и гуманизму»,- сказал Владимир Павлов.
Фото: Народный Хурал Республики Бурятия.