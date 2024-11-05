В Улан-Удэ жителей многоэтажки заставляли платить за отопление парковки

В Улан-Удэ сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции провели проверку по обращению жителей одной из многоэтажек по ул. Жердева. Горожане пожаловались, что им в плату за отопление включили автомобильную парковку, хотя у нее есть собственники, которые обязаны сами платить за нее.В ходе проверки нарушения подтвердились. Жилинспекция выдала ТГК-14 предписание с требованием произвести перерасчет размера платы за услугу с учетом общей площади всех жилых и нежилых помещений, исключив оттуда парковку. Энергокомпания пыталась обжаловать предписание в суде, но безрезультатно.В итоге жильцам был сделан перерасчет. Его сумма превысила 1,2 миллиона рублей.