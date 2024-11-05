Общество 05.11.2024 в 16:00

В Бурятии открыли мемориал погибшим военным

Он расположен на территории одной из воинских частей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли мемориал погибшим военным
В Бурятии в одной из воинских частей открыли мемориал военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальных задач. На открытии присутствовал исполняющий обязанности зампреда правительства республики Вячеслав Сухоруков. Он передал собравшимся обращение главы Бурятии.

- Ваша служба – это великое дело, и мы гордимся каждым из вас. Я благодарю вас за службу, ваш труд, самоотверженность. Пусть этот мемориал станет символом нашей общей веры в добро и справедливость. С вашим мужеством и героизмом мы преодолеем любые испытания. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, успехов в нелегкой службе. Ждем всех с Победой! – сказал Вячеслав Сухоруков.


Военные, юнармейцы и родственники почтили память павших минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.


- Этот памятник нам будет напоминать, что нужно работать дальше, не останавливаться, - заявил полковник Андрей Черевков. – Родных наших коллег всегда ждём в гости - на любые мероприятия, да и просто так. Ваша поддержка воинам, находящимся на переднем крае, всегда облегчает работу, поднимает настроение.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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