Жители Бурятии все чаще пытаются незаконно перевозить скот. С начала года было зафиксировано 29 случаев незаконной перевозки сельскохозяйственных животных. Всего нарушители пытались перевезти 763 сельскохозяйственных животных, 593 КРС, 143 МРС, 26 лошадей и 1 верблюд, перевозимый из Омской области в Тункинский район.

В каждом отдельном случае Россельхознадзором было вынесено требование о возвращении животных в место вывоза, чтобы предотвратить возможное распространение заразных болезней среди скота.

В управлении ветеринарии подчеркнули, что бесконтрольная перевозка скота может способствовать распространению заразных болезней животных.

Например, в феврале этого года была пресечена незаконная перевозка 47 голов КРС, у которых позже был обнаружен лептоспироз, который зараженные животные могли распространить далее.

- Существуют факты передачи особо опасных болезней через транспортные средства, где зараженная больными животными подстилка, может привести к огромным финансовым убыткам в животноводстве. В 2022 г. ущерб российскому агропромышленному комплексу только от африканской чумы свиней и гриппа птиц составил порядка 3 млрд руб. Это прямые потери, которые в итоге сказываются на конечных ценах на продукты, - напомнили в управлении ветеринарии Бурятии.

Просим жителей Бурятии своевременно информировать дежурные части отделений МВД районов и горячую линию управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22 о любых фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства.

Фото: Номер один