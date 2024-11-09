Жительница Улан-Удэ попала в психушку после шаманской церемонии

Из-за повышенного интереса людей к необычному и мистическому все чаще появляются диковинные практики, которые обещают вылечить от депрессии, расширить сознание, одухотворить и просто сделать счастливыми. Одна из таких - древняя ритуальная церемония шаманов из Амазонии под названием «рапэ».Рапэ - это нюхательные смеси, производимые, как утверждают, исключительно из натуральных компонентов. Для справки: точный состав остается в строгой секретности, но внутри определенно есть табак и другие неизвестные растения, произрастающие в пределах Амазонии.Церемония рапэ всегда проходит в торжественных условиях, даже если в ней принимает участие всего лишь один человек. Во время проведения таинства под звуки расслабляющей музыки человек втягивает смесь с помощью трубки поочередно в каждую ноздрю. Тем самым он якобы создает равновесие между женской и мужской энергиями - инь и янь.По факту, у человека просто меняется сознание под воздействием психоактивных веществ, а не чего-то «волшебного свыше». Могут возникнуть головные боли, тошнота, рвота, и это лишь самые безобидные последствия.Самое страшное - ухудшение психоэмоционального состояния человека. Потребление рапэ способно спровоцировать микроинсульты. На сегодняшний день известны случаи передозировки и внутричерепного кровоизлияния, которые привели к смертельным исходам прямо во время церемонии.В руках неопытного, но предприимчивого человека, желающего заработать и прослыть проводником древней практики, последствия могут быть весьма трагичными. Примером тому стала история улан-удэнки, которая пыталась познать себя, однако оказалась прикованной к койке психиатрической больницы.В 80-х годах стал популярным термин «ребенок индиго». Произошло это благодаря американке, которая объявила себя экстрасенсом и опубликовала книгу, где утверждалось, что у некоторых детей аура отличается уникальным цветом – индиго. Основная суть была в том, что «дети индиго» – особенные. По рассказам Виктории Андреевой (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.), ее сосед, писатель и путешественник, всегда говорил, что Виктория - «индиго». Она действительно весьма необычная девушка с обворожительной улыбкой и бездонными глазами.- Я родилась в хорошей семье. Получила высшее образование. На тот момент мне было 25 лет. Была замужем, родила. Но психологически оставалась ребенком, потому как беременность была незапланированная. Я не была готова к ребенку от слова совсем. Безответственна и инфантильна. Не любила рутину и долго сидеть дома. В первый год жизни ребенка умудрилась почти пол-лета провести в Крыму у подруги. Вот и во второй год мне не хотелось прозябать дома в четырех стенах. И тут моя знакомая позвала нас погостить к себе в Иркутск. Приехали они за нами всем семейством на машине. И с маленькими детьми. Все было радужно, - начала свой рассказ Виктория.Знакомая, пригласившая к себе в гости, со слов Вики, оказалась «проводником» древнего ритуала рапэ.- Когда мы прибыли к ним, я только тогда узнала, что моя знакомая считает себя шаманкой. Меня всегда привлекала всяческая мистика. Все началось с сериала «Зачарованные». Так что, рассказав про рапэ, она, конечно же, вызвала во мне интерес к ритуалу, и захотелось попробовать. Все еще подогревалось тем, что я была знакома с книгами Карлоса Кастанеды, откуда и узнала о подобных практиках. Она предупредила, что это серьезная тема и нужно иметь весомое намерение, чтобы туда пойти, - вспоминает девушка.Спустя месяц пребывания в гостях у своей знакомой Виктория Андреева решилась пройти ритуал.- Мне захотелось очиститься от «скверны» и преисполниться благом. Хотя на самом деле я искала волшебную таблетку, которая подарит мне нескончаемое счастье. Мы ведь все к этому стремимся так или иначе, - поделилась Вика.Церемонию решили провести утром перед самым отъездом.- Солнце заливало террасу. Мы сидели друг напротив друга, поджав колени. Кажется, рядом был тазик на случай, если из меня начнет выходить та самая «скверна». Рядом лежали салфетки. Самый главный инструмент - трубка типи, через которую вдыхался порошок. Она сказала, что состав бывает разным. Я не знаю, что там было. Еще там стоял колокольчик, который меня заземлял, чтобы я совсем не улетела, - вспоминает подробности того дня Виктория Андреева. - Мне было необычно. Честно, я смутно помню последовательность действий. Кажется, тазик не пригодился. Салфетки пригодились. И я бегала в туалет. Даже не бегала, а мне казалось, что я туда лечу. Было страшно и непонятно, что происходит. Все как в тумане.После ритуала психическое и физическое состояние Виктории стало ухудшаться. Она начала голодать. У девушки появилась навязчивая идея очиститься от «скверны», тем самым она довела себя до анорексии. При росте 162 см стала весить 38 кг.В определенный момент родители девушки были вынуждены вызвать специальную бригаду. Когда приехали специалисты, она начала утверждать, что с ней все в порядке, а это родители сходят с ума - не выпускают ее из дома, не давая взрослому человеку сигареты и кофе. Поэтому прибывшая бригада неотложной психиатрической помощи сначала не захотела ее брать. Но все же Виктория поехала в спецучреждение.- Когда я поступила в психоневрологический диспансер, врач, увидев меня, сразу поняла, что в их полку прибыло. Реальные галлюцинации я поймала уже в психушке, когда на стенах начала видеть очертания чертей, - утверждает Андреева.Виктории поставили диагноз «психоз с признаками шизофрении». Это глубокие расстройства личности с серьезными искажениями мышления и поведения. Больному кажется, будто на него воздействуют посторонние силы; часто присутствует бред. При этом может сохраняться ясность сознания и интеллектуальные способности. Для него типичны галлюцинации. Также заболевший становится неустойчивым, капризным и зачастую с нелепым поведением.- Мне давали разные таблетки. От одной у меня даже отнялась челюсть. Приходилось двигать ее руками, чтобы как-то прожевывать пищу. Это ужасно. Потом мне сказали, что препарат не подошел. От других лекарств я становилась неусидчивой. Случались панические атаки. Одно я поняла точно - таблетки мне не нужны. Когда переходила из одного отделения в другое, то впервые почувствовала себя лучше, потому что пропустила один прием, - вспоминает Виктория. - В больнице мне помогла одна женщина, которая там лежала не в первый раз. Она замечательная, пишет красивые стихи, играет на гитаре. Я потом приехала к ней в гости отблагодарить. Подарила ей гитару. И, конечно же, моя мама мне всегда помогает. Когда я вышла, еще творила всякую хрень. Она часами разговаривала со мной, была как личный психолог. В конце концов, я пришла в себя.По рассказу Виктории Андреевой, в моменты отчаяния что-то всегда появлялось и показывало, что все преодолимо.- Помню, в палате я ходила туда-сюда. И почувствовала острое одиночество и отчаяние. Но в один момент я закрыла глаза и увидела яркий свет. Было ощущение, что папа положил руку на мое правое плечо, а мама - на левое. А за ними тянулась в даль вереница из бабушек и дедушек. Я заплакала, ощутив поддержку своих предков. Это было сильно и мощно. Нам всегда помогают так или иначе, - поделилась девушка.- Я вышла из больницы в день рождения своего ребенка, когда ему исполнилось два года. Не хотела пропускать праздник. Помню, что сильно молилась об этом. Перебирала в уме разные молитвы, начиная от православных и заканчивая буддийскими мантрами. Еще шаман, который взялся помочь мне, сказал родителям, что сделает так, чтобы я вышла оттуда раньше, хотя должна была пролежать там полгода. Но в итоге выписалась через месяц. Для меня это стало просто чудом, - рассказывает наша собеседница.Родители Виктории искали самые разные возможности, чтобы помочь своей дочери. Именно отец Виктории в отчаянном поиске нашел местного шамана, который согласился взяться за лечение девушки после выхода ее из диспансера. Как утверждает героиня, именно в больнице она могла окончательно сойти с ума.- Мои родители обращались к разным людям. Мама даже писала письмо в Новосибирск к знахарке. Та ответила, что не может помочь. К кому только не обращались, но многие, видя нашу ситуацию, отказывались. Однако родители не сдавались, - делится Виктория. - Реальное восстановление началось только после того, как я вышла из больницы. Родители меня полностью поддерживают. Их молитвами я и жива. Они мои ангелы.- После больницы мама забрала меня под свою ответственность. Ей это решение далось ох как нелегко. Но оно было правильным, иначе я могла бы реально там сойти с ума, - уверена Виктория.Чтобы убедиться, что болезнь отступила, Виктория ходила к специалисту в течение двух лет. И с каждым посещением девушка чувствовала себя все лучше.На данный момент Виктория развелась с мужем, но поддерживает хорошие отношения, учится быть нормальным человеком и выполнять обязанности дочери своих родителей и матери своего ребенка. Пока она не намерена выходить снова замуж.- Правильные знания дают настоящую опору, и оказалось, что работа над собой - это настоящий труд. Тут уже нет иллюзий, волшебной таблетки, которая решит все задачи, - подытоживает свою историю девушка, которая смогла преодолеть недуг.На ум приходит народная поговорка: «Не все то золото, что блестит». И не все заморское и покрытое ореолом мистики и таинственности безопасно для психического и физического здоровья. История Виктории тому доказательство.