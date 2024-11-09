Общество 09.11.2024 в 07:00
Жительница Улан-Удэ попала в психушку после шаманской церемонии
Для очистки от «скверны» девушка использовала древний ритуал рапэ
Текст: Татьяна Жамсуева
Из-за повышенного интереса людей к необычному и мистическому все чаще появляются диковинные практики, которые обещают вылечить от депрессии, расширить сознание, одухотворить и просто сделать счастливыми. Одна из таких - древняя ритуальная церемония шаманов из Амазонии под названием «рапэ».
Заморская практика
Рапэ - это нюхательные смеси, производимые, как утверждают, исключительно из натуральных компонентов. Для справки: точный состав остается в строгой секретности, но внутри определенно есть табак и другие неизвестные растения, произрастающие в пределах Амазонии.
Церемония рапэ всегда проходит в торжественных условиях, даже если в ней принимает участие всего лишь один человек. Во время проведения таинства под звуки расслабляющей музыки человек втягивает смесь с помощью трубки поочередно в каждую ноздрю. Тем самым он якобы создает равновесие между женской и мужской энергиями - инь и янь.
По факту, у человека просто меняется сознание под воздействием психоактивных веществ, а не чего-то «волшебного свыше». Могут возникнуть головные боли, тошнота, рвота, и это лишь самые безобидные последствия.
Самое страшное - ухудшение психоэмоционального состояния человека. Потребление рапэ способно спровоцировать микроинсульты. На сегодняшний день известны случаи передозировки и внутричерепного кровоизлияния, которые привели к смертельным исходам прямо во время церемонии.
В руках неопытного, но предприимчивого человека, желающего заработать и прослыть проводником древней практики, последствия могут быть весьма трагичными. Примером тому стала история улан-удэнки, которая пыталась познать себя, однако оказалась прикованной к койке психиатрической больницы.
Девочка индиго
В 80-х годах стал популярным термин «ребенок индиго». Произошло это благодаря американке, которая объявила себя экстрасенсом и опубликовала книгу, где утверждалось, что у некоторых детей аура отличается уникальным цветом – индиго. Основная суть была в том, что «дети индиго» – особенные. По рассказам Виктории Андреевой (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.), ее сосед, писатель и путешественник, всегда говорил, что Виктория - «индиго». Она действительно весьма необычная девушка с обворожительной улыбкой и бездонными глазами.
- Я родилась в хорошей семье. Получила высшее образование. На тот момент мне было 25 лет. Была замужем, родила. Но психологически оставалась ребенком, потому как беременность была незапланированная. Я не была готова к ребенку от слова совсем. Безответственна и инфантильна. Не любила рутину и долго сидеть дома. В первый год жизни ребенка умудрилась почти пол-лета провести в Крыму у подруги. Вот и во второй год мне не хотелось прозябать дома в четырех стенах. И тут моя знакомая позвала нас погостить к себе в Иркутск. Приехали они за нами всем семейством на машине. И с маленькими детьми. Все было радужно, - начала свой рассказ Виктория.
Знакомая, пригласившая к себе в гости, со слов Вики, оказалась «проводником» древнего ритуала рапэ.
- Когда мы прибыли к ним, я только тогда узнала, что моя знакомая считает себя шаманкой. Меня всегда привлекала всяческая мистика. Все началось с сериала «Зачарованные». Так что, рассказав про рапэ, она, конечно же, вызвала во мне интерес к ритуалу, и захотелось попробовать. Все еще подогревалось тем, что я была знакома с книгами Карлоса Кастанеды, откуда и узнала о подобных практиках. Она предупредила, что это серьезная тема и нужно иметь весомое намерение, чтобы туда пойти, - вспоминает девушка.
Спустя месяц пребывания в гостях у своей знакомой Виктория Андреева решилась пройти ритуал.
- Мне захотелось очиститься от «скверны» и преисполниться благом. Хотя на самом деле я искала волшебную таблетку, которая подарит мне нескончаемое счастье. Мы ведь все к этому стремимся так или иначе, - поделилась Вика.
Начало сущего ада
Церемонию решили провести утром перед самым отъездом.
- Солнце заливало террасу. Мы сидели друг напротив друга, поджав колени. Кажется, рядом был тазик на случай, если из меня начнет выходить та самая «скверна». Рядом лежали салфетки. Самый главный инструмент - трубка типи, через которую вдыхался порошок. Она сказала, что состав бывает разным. Я не знаю, что там было. Еще там стоял колокольчик, который меня заземлял, чтобы я совсем не улетела, - вспоминает подробности того дня Виктория Андреева. - Мне было необычно. Честно, я смутно помню последовательность действий. Кажется, тазик не пригодился. Салфетки пригодились. И я бегала в туалет. Даже не бегала, а мне казалось, что я туда лечу. Было страшно и непонятно, что происходит. Все как в тумане.
После ритуала психическое и физическое состояние Виктории стало ухудшаться. Она начала голодать. У девушки появилась навязчивая идея очиститься от «скверны», тем самым она довела себя до анорексии. При росте 162 см стала весить 38 кг.
В определенный момент родители девушки были вынуждены вызвать специальную бригаду. Когда приехали специалисты, она начала утверждать, что с ней все в порядке, а это родители сходят с ума - не выпускают ее из дома, не давая взрослому человеку сигареты и кофе. Поэтому прибывшая бригада неотложной психиатрической помощи сначала не захотела ее брать. Но все же Виктория поехала в спецучреждение.
Койка в РПНД
- Когда я поступила в психоневрологический диспансер, врач, увидев меня, сразу поняла, что в их полку прибыло. Реальные галлюцинации я поймала уже в психушке, когда на стенах начала видеть очертания чертей, - утверждает Андреева.
Виктории поставили диагноз «психоз с признаками шизофрении». Это глубокие расстройства личности с серьезными искажениями мышления и поведения. Больному кажется, будто на него воздействуют посторонние силы; часто присутствует бред. При этом может сохраняться ясность сознания и интеллектуальные способности. Для него типичны галлюцинации. Также заболевший становится неустойчивым, капризным и зачастую с нелепым поведением.
- Мне давали разные таблетки. От одной у меня даже отнялась челюсть. Приходилось двигать ее руками, чтобы как-то прожевывать пищу. Это ужасно. Потом мне сказали, что препарат не подошел. От других лекарств я становилась неусидчивой. Случались панические атаки. Одно я поняла точно - таблетки мне не нужны. Когда переходила из одного отделения в другое, то впервые почувствовала себя лучше, потому что пропустила один прием, - вспоминает Виктория. - В больнице мне помогла одна женщина, которая там лежала не в первый раз. Она замечательная, пишет красивые стихи, играет на гитаре. Я потом приехала к ней в гости отблагодарить. Подарила ей гитару. И, конечно же, моя мама мне всегда помогает. Когда я вышла, еще творила всякую хрень. Она часами разговаривала со мной, была как личный психолог. В конце концов, я пришла в себя.
По рассказу Виктории Андреевой, в моменты отчаяния что-то всегда появлялось и показывало, что все преодолимо.
- Помню, в палате я ходила туда-сюда. И почувствовала острое одиночество и отчаяние. Но в один момент я закрыла глаза и увидела яркий свет. Было ощущение, что папа положил руку на мое правое плечо, а мама - на левое. А за ними тянулась в даль вереница из бабушек и дедушек. Я заплакала, ощутив поддержку своих предков. Это было сильно и мощно. Нам всегда помогают так или иначе, - поделилась девушка.
Чаяния родителей
- Я вышла из больницы в день рождения своего ребенка, когда ему исполнилось два года. Не хотела пропускать праздник. Помню, что сильно молилась об этом. Перебирала в уме разные молитвы, начиная от православных и заканчивая буддийскими мантрами. Еще шаман, который взялся помочь мне, сказал родителям, что сделает так, чтобы я вышла оттуда раньше, хотя должна была пролежать там полгода. Но в итоге выписалась через месяц. Для меня это стало просто чудом, - рассказывает наша собеседница.
Родители Виктории искали самые разные возможности, чтобы помочь своей дочери. Именно отец Виктории в отчаянном поиске нашел местного шамана, который согласился взяться за лечение девушки после выхода ее из диспансера. Как утверждает героиня, именно в больнице она могла окончательно сойти с ума.
- Мои родители обращались к разным людям. Мама даже писала письмо в Новосибирск к знахарке. Та ответила, что не может помочь. К кому только не обращались, но многие, видя нашу ситуацию, отказывались. Однако родители не сдавались, - делится Виктория. - Реальное восстановление началось только после того, как я вышла из больницы. Родители меня полностью поддерживают. Их молитвами я и жива. Они мои ангелы.
Диагноз сняли
- После больницы мама забрала меня под свою ответственность. Ей это решение далось ох как нелегко. Но оно было правильным, иначе я могла бы реально там сойти с ума, - уверена Виктория.
Чтобы убедиться, что болезнь отступила, Виктория ходила к специалисту в течение двух лет. И с каждым посещением девушка чувствовала себя все лучше.
На данный момент Виктория развелась с мужем, но поддерживает хорошие отношения, учится быть нормальным человеком и выполнять обязанности дочери своих родителей и матери своего ребенка. Пока она не намерена выходить снова замуж.
- Правильные знания дают настоящую опору, и оказалось, что работа над собой - это настоящий труд. Тут уже нет иллюзий, волшебной таблетки, которая решит все задачи, - подытоживает свою историю девушка, которая смогла преодолеть недуг.
На ум приходит народная поговорка: «Не все то золото, что блестит». И не все заморское и покрытое ореолом мистики и таинственности безопасно для психического и физического здоровья. История Виктории тому доказательство.
Заморская практика
Рапэ - это нюхательные смеси, производимые, как утверждают, исключительно из натуральных компонентов. Для справки: точный состав остается в строгой секретности, но внутри определенно есть табак и другие неизвестные растения, произрастающие в пределах Амазонии.
Церемония рапэ всегда проходит в торжественных условиях, даже если в ней принимает участие всего лишь один человек. Во время проведения таинства под звуки расслабляющей музыки человек втягивает смесь с помощью трубки поочередно в каждую ноздрю. Тем самым он якобы создает равновесие между женской и мужской энергиями - инь и янь.
По факту, у человека просто меняется сознание под воздействием психоактивных веществ, а не чего-то «волшебного свыше». Могут возникнуть головные боли, тошнота, рвота, и это лишь самые безобидные последствия.
Самое страшное - ухудшение психоэмоционального состояния человека. Потребление рапэ способно спровоцировать микроинсульты. На сегодняшний день известны случаи передозировки и внутричерепного кровоизлияния, которые привели к смертельным исходам прямо во время церемонии.
В руках неопытного, но предприимчивого человека, желающего заработать и прослыть проводником древней практики, последствия могут быть весьма трагичными. Примером тому стала история улан-удэнки, которая пыталась познать себя, однако оказалась прикованной к койке психиатрической больницы.
Девочка индиго
В 80-х годах стал популярным термин «ребенок индиго». Произошло это благодаря американке, которая объявила себя экстрасенсом и опубликовала книгу, где утверждалось, что у некоторых детей аура отличается уникальным цветом – индиго. Основная суть была в том, что «дети индиго» – особенные. По рассказам Виктории Андреевой (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.), ее сосед, писатель и путешественник, всегда говорил, что Виктория - «индиго». Она действительно весьма необычная девушка с обворожительной улыбкой и бездонными глазами.
- Я родилась в хорошей семье. Получила высшее образование. На тот момент мне было 25 лет. Была замужем, родила. Но психологически оставалась ребенком, потому как беременность была незапланированная. Я не была готова к ребенку от слова совсем. Безответственна и инфантильна. Не любила рутину и долго сидеть дома. В первый год жизни ребенка умудрилась почти пол-лета провести в Крыму у подруги. Вот и во второй год мне не хотелось прозябать дома в четырех стенах. И тут моя знакомая позвала нас погостить к себе в Иркутск. Приехали они за нами всем семейством на машине. И с маленькими детьми. Все было радужно, - начала свой рассказ Виктория.
Знакомая, пригласившая к себе в гости, со слов Вики, оказалась «проводником» древнего ритуала рапэ.
- Когда мы прибыли к ним, я только тогда узнала, что моя знакомая считает себя шаманкой. Меня всегда привлекала всяческая мистика. Все началось с сериала «Зачарованные». Так что, рассказав про рапэ, она, конечно же, вызвала во мне интерес к ритуалу, и захотелось попробовать. Все еще подогревалось тем, что я была знакома с книгами Карлоса Кастанеды, откуда и узнала о подобных практиках. Она предупредила, что это серьезная тема и нужно иметь весомое намерение, чтобы туда пойти, - вспоминает девушка.
Спустя месяц пребывания в гостях у своей знакомой Виктория Андреева решилась пройти ритуал.
- Мне захотелось очиститься от «скверны» и преисполниться благом. Хотя на самом деле я искала волшебную таблетку, которая подарит мне нескончаемое счастье. Мы ведь все к этому стремимся так или иначе, - поделилась Вика.
Начало сущего ада
Церемонию решили провести утром перед самым отъездом.
- Солнце заливало террасу. Мы сидели друг напротив друга, поджав колени. Кажется, рядом был тазик на случай, если из меня начнет выходить та самая «скверна». Рядом лежали салфетки. Самый главный инструмент - трубка типи, через которую вдыхался порошок. Она сказала, что состав бывает разным. Я не знаю, что там было. Еще там стоял колокольчик, который меня заземлял, чтобы я совсем не улетела, - вспоминает подробности того дня Виктория Андреева. - Мне было необычно. Честно, я смутно помню последовательность действий. Кажется, тазик не пригодился. Салфетки пригодились. И я бегала в туалет. Даже не бегала, а мне казалось, что я туда лечу. Было страшно и непонятно, что происходит. Все как в тумане.
После ритуала психическое и физическое состояние Виктории стало ухудшаться. Она начала голодать. У девушки появилась навязчивая идея очиститься от «скверны», тем самым она довела себя до анорексии. При росте 162 см стала весить 38 кг.
В определенный момент родители девушки были вынуждены вызвать специальную бригаду. Когда приехали специалисты, она начала утверждать, что с ней все в порядке, а это родители сходят с ума - не выпускают ее из дома, не давая взрослому человеку сигареты и кофе. Поэтому прибывшая бригада неотложной психиатрической помощи сначала не захотела ее брать. Но все же Виктория поехала в спецучреждение.
Койка в РПНД
- Когда я поступила в психоневрологический диспансер, врач, увидев меня, сразу поняла, что в их полку прибыло. Реальные галлюцинации я поймала уже в психушке, когда на стенах начала видеть очертания чертей, - утверждает Андреева.
Виктории поставили диагноз «психоз с признаками шизофрении». Это глубокие расстройства личности с серьезными искажениями мышления и поведения. Больному кажется, будто на него воздействуют посторонние силы; часто присутствует бред. При этом может сохраняться ясность сознания и интеллектуальные способности. Для него типичны галлюцинации. Также заболевший становится неустойчивым, капризным и зачастую с нелепым поведением.
- Мне давали разные таблетки. От одной у меня даже отнялась челюсть. Приходилось двигать ее руками, чтобы как-то прожевывать пищу. Это ужасно. Потом мне сказали, что препарат не подошел. От других лекарств я становилась неусидчивой. Случались панические атаки. Одно я поняла точно - таблетки мне не нужны. Когда переходила из одного отделения в другое, то впервые почувствовала себя лучше, потому что пропустила один прием, - вспоминает Виктория. - В больнице мне помогла одна женщина, которая там лежала не в первый раз. Она замечательная, пишет красивые стихи, играет на гитаре. Я потом приехала к ней в гости отблагодарить. Подарила ей гитару. И, конечно же, моя мама мне всегда помогает. Когда я вышла, еще творила всякую хрень. Она часами разговаривала со мной, была как личный психолог. В конце концов, я пришла в себя.
По рассказу Виктории Андреевой, в моменты отчаяния что-то всегда появлялось и показывало, что все преодолимо.
- Помню, в палате я ходила туда-сюда. И почувствовала острое одиночество и отчаяние. Но в один момент я закрыла глаза и увидела яркий свет. Было ощущение, что папа положил руку на мое правое плечо, а мама - на левое. А за ними тянулась в даль вереница из бабушек и дедушек. Я заплакала, ощутив поддержку своих предков. Это было сильно и мощно. Нам всегда помогают так или иначе, - поделилась девушка.
Чаяния родителей
- Я вышла из больницы в день рождения своего ребенка, когда ему исполнилось два года. Не хотела пропускать праздник. Помню, что сильно молилась об этом. Перебирала в уме разные молитвы, начиная от православных и заканчивая буддийскими мантрами. Еще шаман, который взялся помочь мне, сказал родителям, что сделает так, чтобы я вышла оттуда раньше, хотя должна была пролежать там полгода. Но в итоге выписалась через месяц. Для меня это стало просто чудом, - рассказывает наша собеседница.
Родители Виктории искали самые разные возможности, чтобы помочь своей дочери. Именно отец Виктории в отчаянном поиске нашел местного шамана, который согласился взяться за лечение девушки после выхода ее из диспансера. Как утверждает героиня, именно в больнице она могла окончательно сойти с ума.
- Мои родители обращались к разным людям. Мама даже писала письмо в Новосибирск к знахарке. Та ответила, что не может помочь. К кому только не обращались, но многие, видя нашу ситуацию, отказывались. Однако родители не сдавались, - делится Виктория. - Реальное восстановление началось только после того, как я вышла из больницы. Родители меня полностью поддерживают. Их молитвами я и жива. Они мои ангелы.
Диагноз сняли
- После больницы мама забрала меня под свою ответственность. Ей это решение далось ох как нелегко. Но оно было правильным, иначе я могла бы реально там сойти с ума, - уверена Виктория.
Чтобы убедиться, что болезнь отступила, Виктория ходила к специалисту в течение двух лет. И с каждым посещением девушка чувствовала себя все лучше.
На данный момент Виктория развелась с мужем, но поддерживает хорошие отношения, учится быть нормальным человеком и выполнять обязанности дочери своих родителей и матери своего ребенка. Пока она не намерена выходить снова замуж.
- Правильные знания дают настоящую опору, и оказалось, что работа над собой - это настоящий труд. Тут уже нет иллюзий, волшебной таблетки, которая решит все задачи, - подытоживает свою историю девушка, которая смогла преодолеть недуг.
На ум приходит народная поговорка: «Не все то золото, что блестит». И не все заморское и покрытое ореолом мистики и таинственности безопасно для психического и физического здоровья. История Виктории тому доказательство.
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