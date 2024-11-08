Сильные снегопады ожидаются завтра в Бурятии

По данным синоптиков, 9 ноября на большей части республики ожидается снег, местами возможны сильные снегопады. На дорогах будет гололедица и снежные накаты.Как сообщили в Гидрометцентре Бурятии, также прогнозируется северо-западный ветер 5-10, утром и днем в отдельных районах до 15-17 м/с.Температура воздуха сегодня ночью составит -2, -7, местами -12, -17. Завтра днем будет -2, +3, местами -4, -9 градусов.