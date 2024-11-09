Общество 09.11.2024 в 14:39

В Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Казань

Причиной этого стала неисправность самолета
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Казань
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в аэропорту «Байкал» из-за неисправности самолета был задержан вылет рейса авиакомпании «Нордвин Эйрлайн» по маршруту Улан-Удэ - Казань. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, вылет перенесен на 9:30 утра 10 ноября.

«Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице», - сообщили в надзорном ведомстве.
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