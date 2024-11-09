В Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Казань

Сегодня в аэропорту «Байкал» из-за неисправности самолета был задержан вылет рейса авиакомпании «Нордвин Эйрлайн» по маршруту Улан-Удэ - Казань. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, вылет перенесен на 9:30 утра 10 ноября.«Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице», - сообщили в надзорном ведомстве.