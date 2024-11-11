Общество 11.11.2024 в 14:17
Улан-Удэ становится более доступным для маломобильных граждан
В этом году элементами безбарьерной среды обустроили четыре участка
Текст: Андрей Константинов
Заниженные бордюры на тротуарах, удобные пешеходные переходы и съезды с них – все это необходимо для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, для родителей с колясками и пожилых людей. Все эти меры помогают беспрепятственно и безопасно перемещаться жителям в городской среде, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.
Мероприятия по обустройству дорог элементами безбарьерной среды проводят как в ходе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», так и на уже обновленных дорожных объектах.
Это участок вблизи ул. Левченко, 1, по ул. Микояна в районе пересечения с ул. Туполева, по ул. Гагарина, 34 рядом с ТЦ «Абсолют» и по ул. Гурульбинская вблизи ул. Дорожная, 50. На эти цели из местного бюджета направили 1,6 млн рублей.
Работы по созданию безбарьерной среды в городе продолжатся.
- Наша цель – сделать передвижение по городским дорогам для всех жителей максимально комфортным, удобным и безопасным, - отметил Евгений Соболев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мероприятия по обустройству дорог элементами безбарьерной среды проводят как в ходе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», так и на уже обновленных дорожных объектах.
- В этом году мы провели работы по созданию безбарьерной среды при обустройстве пешеходных переходов и тротуаров на четырех участках, - отметил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.
Это участок вблизи ул. Левченко, 1, по ул. Микояна в районе пересечения с ул. Туполева, по ул. Гагарина, 34 рядом с ТЦ «Абсолют» и по ул. Гурульбинская вблизи ул. Дорожная, 50. На эти цели из местного бюджета направили 1,6 млн рублей.
Работы по созданию безбарьерной среды в городе продолжатся.
- Наша цель – сделать передвижение по городским дорогам для всех жителей максимально комфортным, удобным и безопасным, - отметил Евгений Соболев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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