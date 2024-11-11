Улан-Удэ становится более доступным для маломобильных граждан

- В этом году мы провели работы по созданию безбарьерной среды при обустройстве пешеходных переходов и тротуаров на четырех участках, - отметил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.







Заниженные бордюры на тротуарах, удобные пешеходные переходы и съезды с них – все это необходимо для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, для родителей с колясками и пожилых людей. Все эти меры помогают беспрепятственно и безопасно перемещаться жителям в городской среде, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.Мероприятия по обустройству дорог элементами безбарьерной среды проводят как в ходе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», так и на уже обновленных дорожных объектах.Это участок вблизи ул. Левченко, 1, по ул. Микояна в районе пересечения с ул. Туполева, по ул. Гагарина, 34 рядом с ТЦ «Абсолют» и по ул. Гурульбинская вблизи ул. Дорожная, 50. На эти цели из местного бюджета направили 1,6 млн рублей.Работы по созданию безбарьерной среды в городе продолжатся.- Наша цель – сделать передвижение по городским дорогам для всех жителей максимально комфортным, удобным и безопасным, - отметил Евгений Соболев.Фото: мэрия Улан-Удэ