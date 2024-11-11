Общество 11.11.2024 в 15:56

В Улан-Удэ дорогу к школе №60 закончат в следующем году

Часть работ там уже выполнена
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дорогу к школе №60 закончат в следующем году
В Улан-Удэ обустраивают дорогу от трассы в 102 микрорайоне до школы №60. Как рассказал мэр города Игорь Шутенков, работы там стартовали в сентябре. На данный момент отгрейдирована и выровнена грунтовая дорога. Обустроена и заасфальтирована парковка у школы. Также сделана часть тротуара.


Остальные работы, в том числе по асфальтированию проезжей части, пройдут уже в следующем году.


«К обустройству подходим основательно и комплексно. Сделаем тротуары, освещение, автобусную остановку. Это позволит беспрепятственно и безопасно добираться горожанам до школы №60, регионального центра единоборств «Патриот» и волейбольного центра», - отметил мэр города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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