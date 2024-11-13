Общество 13.11.2024 в 14:07

Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Дальневосточном квесте

Можно выиграть путевку на двоих человек в любой регион ДФО и другие ценные призы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Дальневосточном квесте

Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в квесте и выиграть путешествие в любой из регионов ДФО. В федеральном округе стартовал конкурс «Большой Дальневосточный квест» (возрастное ограничение 6+).

Отбор на первый этап проходит до 25 ноября полностью на сайте конкурса. На первом этапе все просто – нужно на сайте выполнять разные игровые задания и копить баллы. Участники смогут выбирать маршруты, составлять команды и погружаться в атмосферу приключений.

На втором этапе, с 26 ноября по 30 ноября, нужно будет выполнить творческое задание и собрать за него как можно больше лайков.

А уже 2 декабря будут объявлены победители квеста. Будут определены 27 финалистов, набравших максимальное количество баллов, они получат специальные призы. Также 100 призеров, набравших максимальное количество баллов, но меньше, чем финалисты, получат гарантированные призы.

Главный приз – это 9 бесплатных путевок на двоих в регионы Дальнего Востока.

Участие в квесте открыто для всех желающих от 14 лет, кроме финалистов и победителей конкурса 2019-2023 годов. Регистрация доступна на официальном сайте https://quest.ddv.moscow.

В ходе пятидневного туристического маршрута по Бурятии победители квеста посетят столицу Бурятии и объекты в окрестностях Улан-Удэ, увидят артефакты культуры в Музее истории Бурятии, город с высоты птичьего полёта на дацане «Ринпоче Багша», центр буддизма в России – Иволгинский дацан, сокровища искусства в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова, почувствуют дыхание эпохи кочевников на плато Тапхар, прикоснутся к культуре старообрядцев в Тарбагатае.

Конкурс «Большой Дальневосточный квест» проходит в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда развития социальных инициатив.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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