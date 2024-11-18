Общество 18.11.2024 в 17:32

Мастер-план Улан-Удэ в действии: что реализовали в 2024 году

Центр столицы Бурятии начал кардинально меняться
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Текст: Иван Иванов
Мастер-план Улан-Удэ в действии: что реализовали в 2024 году
В марте прошлого года президент России Владимир Путин согласовал мастер-план развития столицы Бурятии. Один из ключевых проектов — комплексное обновление центра города — уже активно реализуется. Весь прошлый год велась большая работа по подготовке, проводились собрания с жителями. Менее чем за год в исторической части Улан-Удэ из старых домов переселили почти 150 собственников. Также идет строительство школы на 760 мест, отремонтировали часть инженерных сетей и запроектировали первые жилые дома.

Компания «ПИК Байкала» стала застройщиком после проведения торгов в конце прошлого года. Фирма взяла на себя обязательства по расселению жителей и строительству новой инфраструктуры в историческом центре Улан-Удэ. Чтобы построить новый жилой квартал с социальной инфраструктурой, необходимо снести старые постройки, так как многие из них не имеют центрального отопления, водоснабжения и канализации.

 
- Первыми демонтировали около 30 многоквартирных и частных домов возле автовокзала и неподалёку от стадиона БГУ. Taм проживало почти 150 собственников. Им подобрали равнозначные по площади квартиры, в желаемом районе. На месте демонтированных зданий сейчас строится школа, которая сможет вместить 760 учеников. Ожидается, что строительные работы завершатся в этом году, а внутренняя отделка и благоустройство территории — в следующем. Это образовательное учреждение станет одним из крупнейших в городе, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.  
 
Строительство театра «Байкал» и Национального музея также идёт активными темпами. На строительной площадке выполнены бетонные работы. Окончание всех работ запланировано на первый квартал 2026 года. Эти объекты станут настоящим украшением региона. Стоимость театра и музея составляет около 8 миллиардов рублей.

 
Кроме этого, чтобы обеспечить будущие здания ресурсами, прокладывают новые инженерные сети. На сегодняшний день более 1,8 км труб заменено с начала реконструкции в центре города. Строители обновили 800 метров водопроводных и канализационных труб по улицам Свободы, Свердлова, Фрунзе, Смолина, также ведутся работы по строительству новой канализационной станции на ул. Советской. Кроме того, заменено более одного километра труб на тепломагистрали № 2 по улицам Трактовой, Фридриха Энгельса, Балтахинова и на пр. Победы. Всего на модернизацию коммунальных сетей в центре города в 2024-2025 годах планируется направить более 4,5 млрд рублей.


Электричеством центр Улан-Удэ будет обеспечивать новая трансформаторная подстанция. Она предусматривает два трансформатора мощностью 16 мегаватт с подключением к подстанции Медведчиково.  

- Новая трансформаторная подстанция будет обеспечивать электроэнергией такие объекты, как театр «Байкал», Национальный музей, студенческий кампус и новые многоквартирные дома. Договор о технологическом присоединении заключен, поэтому со следующего года ПАО «Россети» приступают к строительству подстанции, - отметил Евгений Луковников. 


В целом на энергоснабжение центра города в рамках проекта комплексного развития территорий выделено более одного миллиарда рублей за счет казначейского кредита.
 
Строительство первых домов в центре Улан-Удэ начнется уже в следующем году. Специалисты «Пик Байкала» разработали проект и в ближайшее время планируют получить разрешение на строительство. Почти 200 тысячи квадратов жилья возведут к 2030 году. Согласно проекту, жилые дома будут иметь разную высоту — от пяти до шестнадцати этажей. Первые этажи в новых зданиях будут предназначены для коммерческой деятельности. Дворы будут закрытыми, поэтому припарковать автомобиль там не получится. Во дворах разместятся детские площадки и зоны отдыха.  Также в центральной части создадут и общественные пространства. Всего на обновление центра города будет направлено порядка 18 миллиардов рублей из федерального бюджета. 

 
И это лишь малая часть предстоящих работ. Благодаря мастер-плану за 10 лет центральная часть и другие районы города кардинально изменятся.
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строительство

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