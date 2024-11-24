Общество 24.11.2024 в 08:00

Звездный пудель по имени Чарли

Талантливый пес умеет читать, рисовать и играть на музыкальном инструменте
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Текст: Татьяна Жамсуева
Звездный пудель по имени Чарли
Как утверждают дрессировщики собак, пудель способен достаточно быстро выучить разные команды и шустро приучается к правилам. От природы эти собаки крайне активные и очень умные. Также эта порода славится своим доброжелательным нравом, они абсолютно неагрессивны и прекрасно ладят с детьми.

От овчарок к пуделю

Ольга Бердникова – хозяйка пуделя и очень творческий человек: пишет стихи, организовывает праздничные мероприятия, в том числе для детей, работает аниматором и снимает видеоролики со своими питомцами.

- Раньше у нас были только овчарки, мы с ними проходили дрессуру. Но на тот момент отсутствовал интернет, и приходилось осваивать навыки дрессировки собак по книжкам. В основном это был курс общей дрессировки и караульной. Но я решила попробовать не только команды, но и цирковые трюки, – делится воспоминаниями Ольга. –  Мы решили, что у нас будет пудель. После долгого поиска мне понравился один щенок, он жил в Тулуне в Иркутской области. Я сразу обратила внимание на его умный и понимающий взгляд.


Пуделя нарекли кличкой Чарли в честь известного мастера кинематографа Чарли Чаплина.

- Щенка мы привезли, когда ему было полтора месяца. С двух месяцев стали уже заниматься.

100 трюков и команд

На данный момент Чарли всего три года, и, как рассказывает его хозяйка, по видеороликам из интернета они освоили уже сотню трюков и команд. Помимо этого, он рисует, читает, то есть перелистывает страницы книг, решает разные примеры, играет на музыкальном инструменте и даже ездит на самокате и скейтборде.

- Первая дрессировка была стандартной: начинали с команды «сидеть», «ко мне». Питомца обязательно нужно поощрять лакомствами и потом с ним играть. И поэтому Чарли любит заниматься, – рассказывает хозяйка. –  Характер у собаки общительный и дружелюбный, очень любит детей и вообще людей, других собак и даже кошек. У нас живет шотландская кошка, и они дружны между собой.

У Ольги Бердниковой до пуделя были две шотландские кошки, про которых она снимала ролики с интересной озвучкой и выкладывала в Сеть. Видеоролики стали очень популярными, а когда появился Чарли, дорога в интернет была, как говорится, уже протоптана. В них он помогает своей хозяйке загружать стиральную машину, приносит тапочки и даже укрывает пледом ноги Ольги.

- Затем знакомые начали приглашать нас к себе на праздники для выступлений, - говорит женщина.

Требовательный пудель

- Зарабатывание денег на выступлениях – это, скорее, приятный бонус. Но   не основная цель. Главное - это показать, насколько может быть умной собака, если ей уделять внимание. Тем более сейчас все для этого есть: кинологи, обучающие видео из интернета. У меня, например, нет образования кинолога, но благодаря доступным роликам в интернете я смогла научить пуделя разным интересным командам и трюкам. И это удивительно, - отмечает с воодушевлением Ольга Бердникова.


Сейчас у женщины кроме пуделя живет кошка по кличке Фея. В планах есть мысль завести еще одну кошку, чтобы, когда хозяйка с Чарли уходят на очередное выступление, Фея не скучала. Также со временем Ольга хочет завести партнера по трюкам и хорошего друга для Чарли.

- Надо понимать, что пудель очень требователен. Ему нужно уделять много времени. Мы стараемся не расставаться: вместе ходим в магазины, банки, аптеки, парки, в общем, почти везде вместе. Раз в три месяца посещаем грумера, это примерно 2000 рублей за одно посещение. Покупаю для него легкий специальный корм, мясо и куриную грудку. Из особых лакомств он любит мороженое, - подытоживает Ольга.

Невероятно обаятельный пудель не только верный друг для своей хозяйки, но и благодаря своему уму и артистизму Чарли стал звездой интернета, а также регулярно дарит положительные эмоции на детских праздниках. Благодаря питомцу хозяйка освоила новый вид деятельности, соответственно, стала и больше зарабатывать.

Фото: из личного архива О. Бердниковой
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