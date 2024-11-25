Оператор T2 – о качестве связи и других правилах на новом уровне

Впервые в истории российского рынка мобильной связи именно этот оператор не просто сменил бренд, но и название. В сентябре Tele2 стала T2, но осталась верной своим «другим правилам» и задачам. В приоритете у компании было и остается обеспечить качественной связью всех своих абонентов. Как этого удается достичь, где оператор развивает сеть, что важно клиентам, кроме качества связи, и почему интернета в новом тарифе «Хватит!» точно хватит на все, рассказал директор бурятского филиала T2 Алексей Баиров.

Швеция не потянула русские амбиции

Российская телеком-компания, основанная шведской группой Tele2 AB, за свою более чем 20-летнюю историю прошла путь от небольшого регионального оператора до игрока федерального уровня. Сегодня компания входит в «большую тройку» операторов по количеству абонентов и оказывает услуги в 69 регионах нашей страны. Бурятия не исключение – в республике у T2 широкое покрытие сети, охватывающее более 90% населения региона.



Осенью 2024 года Tele2 провела ребрендинг и стала T2.

«Компания решила не продлять лицензию на шведский бренд. Мы готовились к этому давно, объявили о своем решении еще в апреле. Это был осознанный и очень важный для нас шаг. Мы изменились, изменилась конъюктура и рыночная ситуация. Сейчас Т2 лидирует на телеком-рынке по многим маркетинговым показателям. Мы очень быстро развиваем свою сеть и наращиваем абонентскую базу. В перспективе мы хотим стать №1 на рынке телекома, и новый бренд соответствует нашим амбициям. Старый бренд компания просто переросла», – отметил директор.

В компании отмечают, что «изменились, но сохранили «сердце» бренда. Речь о ценностях компании. Оператор может позволить себе сменить логотип и название, но останется верен себе и своим клиентам. Поэтому T2 продолжает активно развивать сервис и сеть, совершенствовать качество связи и поддерживать стиль жизни абонентов.

Совершенствуем сеть в Улан-Удэ, туристических зонах и отдаленных местах

В фокусе внимания специалистов T2 – качество связи у пользователей в Улан-Удэ, его пригороде, туристических локациях и отдаленных населенных пунктах.

«В Улан-Удэ мы значительно улучшили качество связи в районе аэропорта, в сотых кварталах, Шишковке и Верхней Березовке в районе дацана. В ближайшее время запустим новую базовую станцию в 111-м квартале, повысим качество связи на пересечении ул. Трубачеева и Широких-Полянского. Особенно это почувствуют абоненты, которые живут или работают в ЖК «Восточные ворота», – подчеркнул директор бурятского филиала Т2 Алексей Баиров.

Работы ведутся и за пределами республиканской столицы. Часто Т2 строит там, куда трудно добраться. Например, в этом году мобильная связь появилась в поселке Северный (Баунтовский район Бурятии) и селе Хужир (Окинский район Бурятии).

«Мы уже модернизировали мобильную связь в более чем 100 населенных пунктах. Где-то улучшили качество, где-то построили сеть с нуля. В этом году быстрый мобильный интернет T2 впервые появился в 31 населенном пункте Бурятии. Модернизация охватила более 50 000 жителей. До конца года планируем провести улучшения еще в 25 населенных пунктах», – рассказал Алексей Баиров.

«По нашей информации, мы единственные, кто в Гоуджеките предоставляет абонентам 4G. Такая же ситуация на Слюдянских озерах», – отмечает эксперт T2.

Что касается туристических локаций, T2 уверенно ловит в Аршане, Горячинске и Гремячинске, Турке, Жемчуге и Ниловке, а также на горнолыжном курорте Гоуджекит.

Удивительно, но некоторые люди до сих пор считают базовые станции опасными для здоровья. Несмотря на то, что научного подтверждения этому нет. Такой страх называют радиофобией.

Эксперты утверждают: в данном случае оснований для беспокойства нет. Еще в 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила, что «воздействие радиочастотных сигналов, испускаемых базовыми станциями, не приводит к каким-либо неблагоприятным последствиям для здоровья».

«Да, безусловно существует часть населения, которая очень трепетно относится к появлению новых базовых станций. Но исходящие от них радиоволны не вредны для здоровья в установленных законом нормах. В России эти требования очень жесткие. Надзорные органы строго за этим следят. Перед тем как установить базовую станцию, мобильный оператор проходит многоэтапную проверку со стороны Роспотребнадзора. Без соблюдения норм санпина вывести базовую станцию в эфир не представляется возможным. Безопасность абонентов всегда в приоритете и находится под чутким контролем. Что действительно страшно в наше время – так это остаться без связи», – констатировал директор бурятского филиала Т2.

Вместе с развитием сети компания T2 совершенствует и технологии. Так, в сентябре все абоненты оператора получили доступ к технологии Voice over LTE. Она позволяет абонентам совершать звонки в сети 4G и обеспечивает еще более высокое качество речи во время звонка.

«Отныне вашего собеседника будет слышно без помех и шумов, словно он находится рядом», – объясняет Алексей Баиров.

Конечно, вместе с мобильной сетью важно развивать и розницу. По словам директора бурятского филиала Т2, только в ноябре оператор открыл два новых салона связи в Улан-Удэ (в 112-м микрорайоне и на Машзаводе), еще по одному – в Баргузине и Курумкане. Сегодня фирменные офисы продаж есть во всех районных центрах республики, кроме Орлика. Но в ближайшее время наш салон связи появится и там.

Качество связи и сервиса – еще не все? Звонки без перебоев, быстрый мобильный интернет и высокий уровень сервиса – лишь часть успеха для компании. Главная борьба за клиента разворачивается в нише дополнительных услуг: крутых продуктов и сервисов, созвучных со стилем жизни абонента.

У T2 много уникальных фишек:

- минуты и гигабайты не сгорают, их можно копить вечно;

- от скрытых подписок действует встроенная защита;

- оставаться на связи можно даже при нуле;

- накопленные гигабайты и минуты можно менять на кофе в «Кофемашине», фильмы на Wink и другие полезные вещи.

Компания пошла еще дальше и в ноябре запустила для новых клиентов вау-тариф «Хватит!».





Почему он так называется? Потому что в него включен безлимитный интернет по выходным и праздникам, а значит, его точно хватит на все-все!

«За 350 рублей абоненты получают безлимитный интернет в выходные и праздничные дни, 35 ГБ в будни, безлимит на звонки внутри сети, 200 минут на другие мобильные номера России, стандартные фишки Т2, а еще заморозку цены навечно. Это значит, что стоимость тарифа не изменится даже в случае инфляции», – заметил Алексей Баиров.

«Мы продолжим активно развиваться и будем дальше радовать наших клиентов не только качественной связью и новыми технологиями, но и широтой своих возможностей», – резюмировал Алексей Баиров.

Помимо всего вышеперечисленного, у оператора есть программа лояльности «Больше». Это скидки, подарки и кэшбэк для абонентов от партнеров оператора. Здесь можно найти десятки предложений – от шоппинга и развлечений до обучения и путешествий. Например, до конца июня 2025 года получить скидку 15% при покупке двух билетов в Бурятский театр оперы и балета. Чтобы воспользоваться предложениями, нужно просто быть клиентом Т2.