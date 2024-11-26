Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров. Это поможет предотвратить проникновение грунтовых вод в строительные траншеи.

Технология иглофильтров, применяемая строителями на самых проблемных участках – по улицам Смолина, Банзарова, Свободы, Каландаришвили, эффективно снижает уровень грунтовых вод до «статистического уровня», и предотвращает проникновение воды в строительные траншеи.





- Иглофильтры представляют собой пластиковые фильтрующие трубы с отверстиями для поступления грунтовой воды и системой насосов для ее откачки. Они погружаются в грунт по всему периметру рабочего котлована или траншеи. Стенки этих труб имеют перфорированную структуру, и путем создания вакуума происходит эффективная фильтрация и отвод грунтовых вод из котлована. Соответственно, уровень подземных вод опускается ниже необходимого уровня выполнения работ в котловане. Это позволяет проводить необходимые работы по прокладке трубопроводов на сухом грунте, - поясняет Анатолий Коногин, директор управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации», генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре города.

Иглофильтры могут работать без остановки круглые сутки с достаточно хорошей производительностью – до 300 куб м в час.

Еще один способ откачки воды – с помощью насосов. Его используют там, где низкий уровень водопритока. Сейчас откачка воды с помощью насосов ведется на ул. Свердлова, у Центрального рынка. Также насосы используют как вспомогательное оборудование при водопонижении с помощью иглофильтров.



- Откачка воды будет вестись и зимой, поскольку грунтовые воды не замерзают. Работы будут прекращаться лишь в сильные морозы, - отметил Анатолий Коногин.



Масштабная реконструкция сетей водоснабжения в центре Улан-Удэ, которой не было более 50 лет, ведется в рамках мастер-плана.

Работы на сетях, износ которых составляет более 90%, будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе и в зимнее время.

Фото: комитет по строительству администрации Улан-Удэ