Общество 27.11.2024 в 14:27

В Бурятии отремонтируют одну из самых длинных и загруженных дорог республики

Все основные ремонтные работы должны провести до 2027 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии отремонтируют одну из самых длинных и загруженных дорог республики

В Бурятии отремонтируют одну из самых длинных и загруженных дорог республики. Региональная дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита протяженностью 508 км связывает Заиграевский, Хоринский, Еравнинский и Баунтовский районы. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность между двумя регионами: Забайкальским краем и Бурятией.

- Дорога важная и нужная, но, к сожалению, с советских времен на ней проводился ямочный ремонт и ремонт небольших участков. Сегодня перед нами стоит задача - всю опорную сеть привести в норматив до 85% к 2027 году, — сказал Александр Гоге, министр транспорта Бурятии.

С 2019 года в рамках нацпроекта привели в нормативное состояние более 100 км трассы Улан-Удэ-Романовка-Чита.

-В этом году отремонтировали участки региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита общей протяженностью 29 км в Заиграевском, Еравнинском и Баунтовском районах. В следующем году уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведем в порядок почти 34 км данной дороги, — рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Ремонтные работы на этой дороге сопряжены с трудностями: заболоченная местность, вечная мерзлота, пучины и тд. Одним из сложных оказался участок с 357 по 387 км в Еравнинском районе. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

- В первый год было очень сложно, местность заболоченная, дорога была в нулевых отметках. Были трудности с проездом, периодически приходилось помогать забуксовавшим автомобилям. Сегодня ситуация изменилась. Мы заменили основание и подняли уровень дороги, восстановили и закрепили ось трассы, - рассказал Дмитрий Меер, начальник участка.

Привести на 85% в нормативное состояние трассу лан-Удэ – Романовка – Чита планируется к 2027 году.

 

Фото: минтранс РБ

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