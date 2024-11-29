Общество 29.11.2024 в 12:00

Жителям Бурятии предлагают провериться на ВИЧ

Бесплатное экспресс-тестирование пройдет в эти выходные
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии предлагают провериться на ВИЧ

Жителям Бурятии предлагают анонимно провериться на ВИЧ. Бесплатное экспресс-тестирование пройдет в эти выходные в торговых центрах Улан-Удэ (возрастное ограничение 18+).

- Приглашаем жителей Бурятии на экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию! Анализ крови берут из пальца, предварительный результат наличия вируса с точностью 99%, - сообщили в СПИД-центре Бурятии.

Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Провериться на ВИЧ-инфекцию можно будет:

- 30 ноября в ТЦ «People’s Park» с 12:00 до 19:00

- 1 декабря в ТЦ «Гэлакси» с 13:00 до 19:00

Возрастное ограничение 18+


Фото: Номер один

Все новости

Жителям Бурятии предлагают провериться на ВИЧ
29.11.2024 в 12:00
Бурятия закрепляет экономические и культурные связи с Мьянмой
29.11.2024 в 11:42
Улан-удэнцев просят не тянуть с уплатой налогов
29.11.2024 в 11:23
В Кабанском районе сгорели надворные постройки
29.11.2024 в 11:10
Дополнительный заработок обернулся для жительницы Улан-Удэ потерей 400 тысяч
29.11.2024 в 11:10
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь боролись со снегом и наледью
29.11.2024 в 10:54
Десять школ Иволгинского района перевели на дистант
29.11.2024 в 10:40
Жителям Улан-Удэ напомнили об уплате налогов
29.11.2024 в 10:29
В Бурятии объявлен платный прием шишки сосны от населения
29.11.2024 в 10:22
В Бурятии из-за проблем на дорогах отменили автобусные рейсы в нескольких районах
29.11.2024 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Улан-удэнцев просят не тянуть с уплатой налогов
Издержки при их принудительном взыскании могут превышать сумму самих налогов
29.11.2024 в 11:23
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь боролись со снегом и наледью
Они не только убирали снег, но и откачивали дождевые лужи
29.11.2024 в 10:54
Десять школ Иволгинского района перевели на дистант
Из-за погодных условий пропуски в образовательные учреждения не будут являться прогулами
29.11.2024 в 10:40
Жителям Улан-Удэ напомнили об уплате налогов
До крайнего срока уплаты имущественных налогов осталось три дня
29.11.2024 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru