Жителям Бурятии предлагают провериться на ВИЧ
Жителям Бурятии предлагают анонимно провериться на ВИЧ. Бесплатное экспресс-тестирование пройдет в эти выходные в торговых центрах Улан-Удэ (возрастное ограничение 18+).
- Приглашаем жителей Бурятии на экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию! Анализ крови берут из пальца, предварительный результат наличия вируса с точностью 99%, - сообщили в СПИД-центре Бурятии.
Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам.
Провериться на ВИЧ-инфекцию можно будет:
- 30 ноября в ТЦ «People’s Park» с 12:00 до 19:00
- 1 декабря в ТЦ «Гэлакси» с 13:00 до 19:00
Возрастное ограничение 18+
Фото: Номер один