В Улан-Удэ отремонтировали дороги к социально значимым объектам по наказам жителей

– Мы включили эти участки в план ремонтных работ на 2024 год по многочисленным просьбам горожан. Эти дороги очень востребованы у наших жителей и уже давно нуждались в ремонте. Благодаря нацпроекту удалось привести улицы в нормативное состояние, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Жители мкрн Загорск обращались к властям с просьбой отремонтировать дорогу по пер. Невского, которая соединяет центральную магистраль - улицу Комарова, с больничным городком и ведет к детскому саду. На участке протяженностью около 300 метров дорожники уложили новый асфальт, обустроили тротуары, искусственные неровности, установили бордюры и другое. Теперь к важным социальным объектам – детсаду и больнице № 4, обеспечен быстрый и безопасный подъезд транспорта, а также подход пешеходов.







Также отремонтировали дорогу по ул. Лазо протяженностью 1,17 км. Перед началом работ подрядная организация демонтировала старое асфальтовое покрытие, затем установила новые бортовые камни, отсыпала основание дороги инертным материалом, обустроила новый остановочный карман и разворотное кольцо на конечной остановке общественного транспорта, а также установила новый остановочный павильон. После этого на всем протяжении дороги установили наружное освещение, уложили новый асфальта и обустроили подъезды к домам, чтобы местные жители могли беспрепятственно заезжать во дворы.







- Мы ремонтируем дороги не только в центральной части города, но и в таких отдаленных микрорайонах, как «Исток». С просьбами о ремонте дороги к нам через ТОС «Исток» обратились его жители. Мы их рассмотрели и приняли решение - на тех улицах, где проходит общественный транспорт, необходимо сделать ремонт дорожного полотна, поскольку оно давно пришло в негодность. Это улицы Полынная, Победы, Центральная, переулок Онежский до улицы Мирной, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Дорожники обустроили здесь тротуары, сделали ливневую канализацию, а после отсыпки и выравнивания основания дороги заасфальтировали проезжую часть.





Все отремонтированные дороги будут на гарантии подрядчиков пять лет.

В этом году по заявкам от улан-удэнцев обновляли дороги по пер. Невского, ул. Лазо, в мкрн Исток. Эти дороги имеют высокую социальную значимость: ведут к медицинским и дошкольным учреждениям, по ним проходят маршруты общественного транспорта. Ремонтные работы осуществлялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.Благодаря ремонту оживленного участка протяженностью 1,5 км в мкрн Исток улучшилась транспортная доступность территории, а у местных жителей появилась возможность более комфортно добираться до своих участков, как на личном, так и общественном транспорте.В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 11 участков автомобильных дорог. На масштабные работы было выделено около 600 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ