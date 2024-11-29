Общество 29.11.2024 в 13:39

На дорогах Бурятии работу спецтехники регулируют с помощью ГЛОНАСС

Сейчас спецтехника работает в десяти районах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
На дорогах Бурятии работу спецтехники регулируют с помощью ГЛОНАСС

Бурятрегионавтодор непрерывно контролирует работу спецтехники на региональных дорогах с помощью системы ГЛОНАСС. Сейчас спецтехника работает в десяти районах республики: Прибайкальский, Кабанский, Заигревский, Кяхтинский, Бичурский и др.

- Мы в онлайн-режиме видим сколько единиц техники сейчас работает на линии, на каком участке находится техника и т.д. Это позволяет тщательно контролировать выполнение работ в режиме реального времени, - рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Из-за теплой погоды и выпавших осадков на дорогах местами накаты и скользкость. В усиленном режиме производится подсыпка опасных участков — крутых поворотов, подъемов и спусков. Также спецтехника продолжает очищать проезжую часть от снега. Ситуационный центр непрерывно следит за ситуацией.

Напомним, региональные дороги посыпают только песчано-гравийной смесью. При интенсивном движении и сильных порывах ветра его растаскивает за пределы проезжей части. Спецтехника при необходимости производит повторную подсыпку в течение дня.

Если вы столкнулись со сложной дорожной ситуации, то позвоните в Ситуационный центр Бурятрегионавтодора по тел.: 8(3012) 55-20-55 — работает круглосуточно.

 

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»

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