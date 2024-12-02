В Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга. Общая вместимость всех многоуровневых паркингов составит 1152 машино-места. Их возведут в рамках реализации комплексного развития территорий.

- Оставить автомобиль в каждом дворе просто не будет возможности. Дворы в новых домах будут «закрытого» типа, без машин, там обустроят зоны отдыха и детские площадки. Поэтому застройщик предусмотрел возведение многоуровневых паркингов на перекрестке улиц Свободы и Советская, между набережной и домом спорта БГУ, а также на перекрестке улиц Шмидта и Куйбышева, – отметил Зана Тумуров, начальник управления комплексного развития территорий РБ.

Идея заключается в том, чтобы жители домов могли отдохнуть в своём дворе без машин.

Всего в центре города планируется строительство 10 новых жилых комплексов. В каждом из них будет своя дворовая территория.

Фото: управление комплексного развития территорий РБ