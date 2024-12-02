Общество 02.12.2024 в 15:55

В Бурятии открыли пятый Семейный многофункциональный центр

Он будет работать на базе отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открыли пятый Семейный многофункциональный центр

В Год семьи в Бурятии открылся пятый по счету семейный многофунциональный центр. Он будет работать на базе отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району.  Напомним, четвертый семейный МФЦ открылся в селе Курумкан 19 ноября.

- Для нас - это интересный, удобный и необходимый вид обслуживания граждан, где в режиме «одного окна» каждая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации сможет получить помощь по самым разным проблемам, - рассказывает начальник отдела Светлана Сапожникова. 

- Это новый формат социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией. Для помощи семье будут привлечены и другие ведомства – в сфере здравоохранения, образования, поиска работы, исходя из потребностей семьи. При необходимости семье будет оказана экстренная психологическая помощь, - добавила Светлана Сапожникова.

Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации у посетителей центра и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье.

 

Фото: Минсоцзащиты РБ

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