В Бурятии открыли пятый Семейный многофункциональный центр

В Год семьи в Бурятии открылся пятый по счету семейный многофунциональный центр. Он будет работать на базе отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району. Напомним, четвертый семейный МФЦ открылся в селе Курумкан 19 ноября.

- Для нас - это интересный, удобный и необходимый вид обслуживания граждан, где в режиме «одного окна» каждая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации сможет получить помощь по самым разным проблемам, - рассказывает начальник отдела Светлана Сапожникова.

- Это новый формат социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией. Для помощи семье будут привлечены и другие ведомства – в сфере здравоохранения, образования, поиска работы, исходя из потребностей семьи. При необходимости семье будет оказана экстренная психологическая помощь, - добавила Светлана Сапожникова.

Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации у посетителей центра и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье.

Фото: Минсоцзащиты РБ