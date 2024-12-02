Общество 02.12.2024 в 17:43

Глэмпинги и гостевые дома в России смогут получить звезды

Законопроект об обязательной классификации всех видов средств размещения приняла Госдума
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глэмпинги и гостевые дома в России смогут получить звезды

Глэмпинги и гостевые дома в России смогут получить звезды. Законопроект об обязательной классификации всех видов средств размещения приняла Госдума.

- Теперь все средства размещения туристов будут квалифицировать. Это значит, что не только гостиницы, но и глэмпинги смогут получать звезды. Плюс будут квалифицировать горнолыжные трассы и пляжи, - сообщили в Госдуме РФ.

Для этого будет создан специальный реестр. Объекты туристской деятельности, не состоящие в реестре, не смогут оказывать услуги. Владельцы агрегаторов и сервисов объявлений будут обязаны не размещать объявления с недостоверными данными и удалять их, если сведения не соответствуют реестру. 

Некоторые средства размещения являются исключениями и могут пройти классификацию добровольно. Это, например, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры.

Кроме того, повышаются требования к организациям и экспертам, которые проводят классификацию. Также регионам передадут полномочия по госконтролю в сфере туристской деятельности.

 

Фото: ru.freepik.com

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