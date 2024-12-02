Микоплазменная инфекция косит детей Бурятии

В Бурятии с тяжелой формой микоплазменной инфекцией в 2023 году были госпитализированы 26 детей, а за неполный 2024 год их число достигло уже 135. Такие данные прозвучали на традиционной Школе педиатра в Детской республиканской клинической больнице.Врачи констатируют: микоплазменная инфекция была всегда, но за последний год число пациентов с тяжелой формой возросло. Заболевание передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем через контакт с больными или бессимптомными носителями инфекции. Болезнь протекает тяжело, у ребенка отмечается кашель, насморк, повышенная температура - более 38 градусов. Микоплазма вызывает иммунные нарушения, которые выражаются в виде светобоязни, когда ребенку больно смотреть на источник света. Также на коже образуются высыпания в виде волдырей, поражается слизистая рта и ребенок не может нормально кушать. Также встречается длительная лихорадка и интоксикационный синдром.В тяжелых случаях течения заболевания необходима терапия с применением гормонов, особенно важно исследовать кровь.