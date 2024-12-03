Общество 03.12.2024 в 09:51
Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию
Животных вернули на родину
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники Управления Россельхознадзора, таможни и пограничной службы пресекли вывоз четырех поросят в Монголию. У двух гражданок этого государства, которые пытались увезти с собой животных, не было ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз.
«Согласно законодательству, при вывозе с территории России животные должны иметь ветеринарные сертификаты формы №5а и разрешения на вывоз от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных в отношении гражданок Монголии возбуждены административные дела. Поросята возвращены обратно на территорию России.
«Согласно законодательству, при вывозе с территории России животные должны иметь ветеринарные сертификаты формы №5а и разрешения на вывоз от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных в отношении гражданок Монголии возбуждены административные дела. Поросята возвращены обратно на территорию России.