Общество 03.12.2024 в 09:51

Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию

Животных вернули на родину
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Текст: Андрей Константинов
Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники Управления Россельхознадзора, таможни и пограничной службы пресекли вывоз четырех поросят в Монголию. У двух гражданок этого государства, которые пытались увезти с собой животных, не было ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз.

«Согласно законодательству, при вывозе с территории России животные должны иметь ветеринарные сертификаты формы №5а и разрешения на вывоз от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных в отношении гражданок Монголии возбуждены административные дела. Поросята возвращены обратно на территорию России.

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