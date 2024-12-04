Общество 04.12.2024 в 11:16

Жители Бурятии получают субсидии по оплате коммунальных услуг

Её получают работники детсадов, организаций дополнительного образования, сельских домов культуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии получают субсидии по оплате коммунальных услуг

В Бурятии 20775 квалифицированных специалистов получают субсидии по оплате ЖКУ и твердого топлива. С начала 2024 года из республиканского бюджеты на выплаты направлены более 442 млн. рублей.

- Республиканская субсидия положена педагогическим работникам муниципальных детских садов, образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, специалистам сельских учреждений культуры, - сообщили в правительстве республики.

Расчёт размера мер соцподдержки индивидуален, он высчитывается от площади жилого помещения.

Для определения права на данную меру соцподдержки необходимо обратиться с документами в районные отделы соцзащиты населения по месту жительства или позвонить в клиентскую службу соответствующего отдела.

Общую консультацию по выплатам могут предоставить по единому социальному телефону отдела обращений граждан: 8(3012) 46-24-34 или ознакомиться с текстом документа на сайте https://docs.cntd.ru/document/460180170.

 

Фото: Номер один

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