У приехавшего в Бурятию монгола отобрали колбасу

В Бурятии на МАПП «Кяхта» инспекторы Россельхознадзора изъяли у гражданина Монголии 7 кг колбасы.«Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317», - сообщили в ведомстве.За нарушение ветеринарно-санитарных правил в отношении монгола возбудили административное дело. Изъятую колбасу отправили обратно в Монголию.