Общество 04.12.2024 в 15:13
У приехавшего в Бурятию монгола отобрали колбасу
За нарушение ветеринарно-санитарных правил на иностранца возбудили «административку»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на МАПП «Кяхта» инспекторы Россельхознадзора изъяли у гражданина Монголии 7 кг колбасы.
«Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317», - сообщили в ведомстве.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил в отношении монгола возбудили административное дело. Изъятую колбасу отправили обратно в Монголию.
«Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317», - сообщили в ведомстве.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил в отношении монгола возбудили административное дело. Изъятую колбасу отправили обратно в Монголию.
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