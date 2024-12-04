Общество 04.12.2024 в 16:58

Фермеры из Еравнинского района Бурятии передали машину бойцам СВО

Ранее объединение фермеров передало на фронт микроавтобус и продукцию собственного изготовления
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермеры из Еравнинского района Бурятии передали машину бойцам СВО

Члены СПК «Ульдурга» Еравнинского района во главе с председателем Булатом Будажанаевым передали ниву в зону проведения СВО. Это не первая поддержка со стороны кооператива, ранее объединение фермеров передало на фронт микроавтобус и продолжает отправлять продукцию собственного изготовления.

- Ребята, мы за вас болеем, мы за вас переживаем, будьте мужественными, а мы всегда будем надежной стеной за вами. Победа будет за нами! - поддержала военных Лилия Цыбикжапова экс-председатель СПК «Ульдурга», заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

СПК «Ульдурга» - это еще один пример того, как наши земляки поддерживают ребят на передовой. Спасибо фермерам за доброту и патриотизм!

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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