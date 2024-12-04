Жители Бурятии могут проголосовать за новый дизайн 1000-рублевой купюры. Проголосовать нужно на сайте Банка России до 12 декабря.

- До 12 декабря все желающие могут проголосовать за новый символ, который появится на купюре 1000 рублей. Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу, - сообщает Банк России.





На фото: предварительный дизайн 1000-рублевой купюры Банка России без символа.

В список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты вошли известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

Нужно выбрать один наиболее привлекательный объект.

Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Среди фаворитов на данный момент: Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву, теплоход «Метеор».

Голосование проходит на официальном сайте Банка России.

Фото: Номер один