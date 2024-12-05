Сельское хозяйство – гарант безопасности

Но не только проблемные вопросы сельского хозяйства обсуждали на прошлой неделе в республике. Так, 28 ноября состоялось торжественное собрание в Бурятской государственной сельхозакадемии. Там трудовые коллективы, фермерские хозяйства и муниципальные образования Бурятии получили федеральные и республиканские награды в рамках Дня работника агропромышленного комплекса.





Сразу несколько мероприятий, посвященных сельскому хозяйству, прошло на прошлой неделе в республике. Все они приурочены ко Дню работника агропромышленного комплекса. В республике чествовали тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности. Кроме того, удалось обсудить перспективы развития и пути решения проблемных вопросов.Одно из знаковых мероприятий прошлой недели – встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями агробизнеса республики. На ней в формате «вопрос-ответ» обсуждали вопросы развития агропромышленного комплекса. Диалог получился насыщенный, ведь, с одной стороны, в нем приняли участие 87 сельхозтоваропроизводителей. С другой - на вопросы фермеров, помимо главы республики, отвечали представители правительства Бурятии, федеральных надзорных органов, законодательной власти, подведомственные учреждения Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, а также Россельхозбанка.Одна из тем – государственная поддержка сельского хозяйства Бурятии. Не секрет, что условия в республике не всегда благоволят фермерству. Однако развитие все же идет. Ведь, во-первых, в регионе есть люди, способные в любых условиях создавать качественный, чистый и полезный продукт. Во-вторых, они не одиноки: по различным программам в республике ежегодно выделяется порядка 1 млрд рублей в виде поддержки. Причем в следующем году этот объем финансирования сохранится.- У нас закончился сезон, собрали зерновые, урожай. Понимаем, что у нас по поголовью не очень хорошие показатели и по зерновым минус к уровню прошлого года. Я хотел бы вас услышать в рабочем режиме. Коллеги, просьба всех говорить свободно на все больные темы, которые есть. В любом случае не останавливаемся, работаем, поэтому в рамках непростой ситуации эффективность наших совместных действий становится еще более значимой. Хотелось бы от вас больше информации, больше предложений, поговорить предметно и в открытом режиме, - обратился к присутствующим Алексей Цыденов.О конкретных мерах и механизмах господдержки фермеров и сельскохозяйственных предприятий рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.- Есть определенный конкурс, на который нужны намеченные показатели, например, по увеличению посевных. Если новые поля в обороте стоят, то, соответственно, они получают господдержку. Есть установленная сдача отчетов по новому электронному бюджету. Вовремя сданная отчетность обеспечивает господдержку. Есть разные виды господдержки: по растениеводству, животноводству или малым формам хозяйствования. Поэтому будем смотреть и обсуждать. Сегодня министерство сельского хозяйства готово поддержать по любым направлениям, даже открыть новые направления господдержки по работе с федеральными органами. Сегодня мы знаем, что у наших фермеров, растениеводов, животноводов тоже есть вопросы именно по получению субсидий. И как раз мы хотим наглядно объяснить, разъяснить, если даже есть вопросы к главе республики, сразу задать данные вопросы. И минсельхоз готов ответить по каждой господдержке.Вопросов, которые сегодня актуальны для отрасли, множество. На встрече участники обсудили проблемы аграриев, квотирование выплат на семена иностранного производства, необходимость разделения субсидий на приобретение маточного поголовья для молокопроизводителей и мясопроизводителей. А также требования по отсутствию налоговой задолженности для грантополучателей. Поднимались вопросы по увеличению посевных площадей, вводу в оборот сельскохозяйственных земель, строительству индивидуальных животноводческих стоянок, обеспечению строительными материалами для этих целей, а также грантовой поддержке на приобретение сельхозтехники. Участники обсудили работу механизма северного завоза, возможности субсидирования разведения лошадей бурятских аборигенных пород и создание альтернативных источников энергии на отдаленных пастбищах.Глава Бурятии отметил, что сейчас очень актуальна корректировка господдержки в рамках существующей экономической ситуации, необходимо учитывать мнение сельхозтоваропроизводителей.О том, насколько важно сельское хозяйство для республики и почему те, кто трудится в этой отрасли, заслуживают настоящего признания, на собрании рассказал Алексей Цыденов.- Сельское хозяйство - это одно из основных направлений деятельности всей нашей республики, ее развития. И продовольственная безопасность нашей страны – это наша общая стратегическая задача на сегодня. И наши фермеры ее обеспечивают. Я хочу всех поздравить, пожелать, чтобы у каждого фермера, у всех, у кого жизнь связана с сельским хозяйством, был хороший урожай, приплод, привес, хорошая работа в целом. Чтобы вся продукция только шла в рост.Глава республики призвал сельхозтоваропроизводителей активно сотрудничать с научным сообществом, вместе с учеными внедрять на свои производства новую продукцию и удобрения. Он напомнил, что БГСХА выиграла конкурс среди вузов Дальневосточного федерального округа по программе «Приоритет 2030» и получила финансирование на реализацию проекта по направлению биофармпроизводства.- Понятно, здесь существует своя специфика. Но технологии дорогие есть, рынок сбыта есть, поэтому надо начинать осваивать новую продукцию, новые горизонты. Минсельхозу поручение отдельно проработать вопрос, довести до коллег все возможности и перспективы направления. Надо, чтобы у нас уже этой весной были опытные посадки, - подчеркнул глава республики.Всего представителей агропромышленного комплекса отметили по 34 номинациям. Вручили четыре главных подарка, среди которых денежные призы и техника. В том числе благодарностью за активное участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» награжден коллектив общества с ограниченной ответственностью «Озерное», в частности советник генерального директора Татьяна Баженова.Компания уже третий год участвует в софинансировании госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории республики. Так, только в 2024 году «Озерное» выделило дополнительные средства в размере более 74 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском и Курумканском районах в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Бурятии.- Мы убрали весь урожай и можем отметить лидеров агропромышленного комплекса. Сегодня награждены лучшие растениеводы, животноводы, механизаторы и работники пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, растениеводческие хозяйства Бурятии добились хороших результатов. На следующий год мы постараемся выполнить новые показатели и поработать над престижем работников сельскохозяйственной отрасли. Ведь именно на их плечах лежит ответственная задача по продовольственной безопасности нашей малой родины и России, - сказал Амгалан Дармаев.Работа по поддержке фермеров Бурятии продолжается. Так, на прошлой неделе в республике ввели новую меру государственной поддержки семейных ферм. Это субсидии на возмещение до 60% затрат на приобретение оборудования для производства, хранения и переработки продукции, техники и специализированного транспорта, а также сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочного материала.Ранее на развитие семейных ферм невозможно было приобрести технику и поголовье за счет средств субсидий. Благодаря новшеству фермеры Бурятии смогут увеличить объемы производства и, соответственно, выпуск сельхозпродукции.Уже в ближайшее время состоится отбор кандидатов на получение субсидий. На субсидирование части затрат семейных ферм уже в этом году будет выделено 10 млн рублей.Все это говорит о том, что сельское хозяйство и все, кто работает в этой отрасли, по-прежнему остаются одними из приоритетных для правительства Бурятии. И на то есть целый ряд причин: от продовольственной безопасности, о которой сказал Алексей Цыденов, до сохранения сел. И можно быть уверенными, что агропромышленный комплекс продолжит развиваться.Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Бурятии