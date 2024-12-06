В Улан-Удэ пришел Аэрофлот

Аэрофлот запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полёты стартуют 28 декабря. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании.Рейсы будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел бизнесс-класса и 138 – эконом-класса.«На борту для пассажиров всех классов доступна беспроводная система развлечений. В классе «Бизнес» также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный», - рассказали в компании.