В трех населенных пунктах Хоринского района завершились работы по благоустройству

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» повсеместно преображаются скверы, памятники, дворы. Всего в прошлом году в Хоринском районе за благоустройство территорий проголосовало 1268 человек, победители набрали 893 голоса. В нынешнем сезоне работы прошли в трех населенных пунктах Хоринского района.

В улусе Тэгда в этом году завершились работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры. Там провели работы по устройству площадки из тротуарной плитки на общей площади 108 кв.м.





- Дом культуры – это место, где жители проводят значимые мероприятия, собираются для обсуждения важных вопросов. Благоустройство прилегающей территории, несомненно, делает Дом культуры красивым и ухоженным, - говорит руководитель администрации Хоринского района Булат Цыремпилов.



Жители села Верхние Тальцы проголосовали за территорию памятника и Братской могилы партизан, павших в бою с каппелевцами в феврале 1920 г. За счет средств субсидии там установили ограждение. Ограждение жители села установили своими силами. На благоустройство этой территории затратили 300 тыс. рублей.





Благоустройство памятника и Братской могилы позволит сохранить для будущих поколений память о героизме людей, которые защищали нашу страну. Это значительный вклад в сохранение нашего культурного наследия и истории.

В селе Хоринск в минувшем году были завершены работы по благоустройству общественной территории памятника Хори-Хатан.





На въезде в Хоринск жителей и гостей района встречает бронзовая скульптура женщины – прародительницы хори-бурят. Территорию облагородили тротуарной плиткой к памятнику и беседке, установили фонари и сделали освещение территории памятника, установили 11 родовых флагов и украсили входную группу светодиодной лентой, а также покрасили существующее металлическое ограждения и установили видеонаблюдение.





Также в Хоринске продолжает меняться парк культуры и отдыха. По программе «Формирование комфортной горсреды» установили металлическую входную группу, сделали роллердром и детскую площадку.

В следующем году здесь будет реализован проект «Хори-парк»: установят 11 родовых беседок, лукодром, пирс, сцены с амфитеатром, беговые дорожки и велодорожки.

Проект «Хори-парка» стал одним из лучших на всероссийском конкурсе по благоустройству среди населенных пунктов ДФО. Размер финансирования составляет 100 млн рублей.

Таким образом, с каждым годом в районе становится все больше мест, где можно отдохнуть, поиграть, заняться спортом.



«Проект «Формирование комфортной городской среды» радует тем, что он универсален. Он позволяет провести благоустройство в населенных пунктах любого размера – от небольших сел до городов. Ежегодный размер финансирования на реализацию программы по благоустройству во всех районах Бурятии составляет более 240 млн руб», - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.

Всего в Бурятии за шесть лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведены работы на более полутора тысячи общественных и дворовых пространств.





Фото предоставлено администрацией Хоринского района