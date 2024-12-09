Статус малоимущих

Вопрос: «Какая семья считается малоимущей?»

Оксана Аркадьевна Ф.

Если доход ниже прожиточного минимума, можно получать господдержку для малоимущих. Семья или одиноко проживающий гражданин признаются малоимущими, если по независящим от него причинам среднедушевой доход не больше прожиточного минимума в регионе.

Примеры причин низкого дохода:

- тяжелое заболевание;

- нетрудоспособные иждивенцы;

- дети-инвалиды;

- безработица;

- чрезвычайные ситуации.

Решение о присвоении статуса принимают местные органы соцзащиты. Кроме доходов они могут принять во внимание имущество в собственности.

Среднедушевой доход семьи определяется по формуле: доход за 3 мес. / 3 мес. / число членов семьи.

В расчет берется сумма доходов всех членов семьи или одиноко проживающего гражданина за 3 месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед подачей заявления на оказание государственной помощи. Например, заявление подается в ноябре. В расчетный период войдут доходы членов семьи за июль, август и сентябрь.

Члены семьи - это заявитель, супруг или супруга, несовершеннолетние дети или до 23 лет при очном обучении.

Какие доходы учитываются:

- зарплата и предпринимательские доходы;

- пенсии и пособия;

- алименты;

- стипендии;

- проценты по вкладам.

Полный перечень - в постановлении № 512 от 20.08.2003

Также малоимущие семьи или граждане могут оформить соцконтракт и получать выплаты на различные цели. Например, на запуск своего дела или личное подсобное хозяйство. Другие льготы зависят от региона проживания.

Важно знать, что у семей с детьми при доходе ниже прожиточного минимума есть право на единое пособие, но для него - отдельные правила оценки нуждаемости. Не такие, как для малоимущих.