Происшествия 23.06.2026 в 16:10
«Решили, что мы украли электронную сигарету у девушки»
Толпа подростков избила двоих школьников возле метро в Новосибирске
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске подростки избили школьников возле станции метро «Заельцовская». Произошло это вечером 20 июня: видео с потасовкой попало в соцсети. По словам авторов публикации, толпа подростков обвинила двух парней в краже электронной сигареты у девушки.
Как рассказал КП-Новосибирск один из избитых подростков, конфликт произошел около 21:00–22:00.
— Я их не знаю: вроде бы, они отбирают парилки и вещи у людей. Заявили нам, что якобы мы с другом украли «парилку», которой у нас и не было. В меня брызнули из перцового баллончика, потом они избили моего друга и стали пинать меня. Потом мне другие ребята показали это видео, которое уже выложили в интернет, — и эта толпа тех, кто снял, тоже избила, — рассказал КП-Новосибирск 16-летний пострадавший подросток.
Позже знакомый участников конфликта заявил, что причиной нападения стала якобы не пропавшая электронная сигарета. По его словам, поводом для драки стало оскорбление матери одной из девушек.
— Я смотрел на ситуацию со стороны. Вроде бы драка произошла из-за того, что парень оскорбил мать девочки, и другие парни толпой пошли за нее заступаться. Среди этой толпы были ребята, которым 16–17 лет на вид. Один подросток среди них раньше несколько раз привлекался к ответственности за хулиганство, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
В полицию заявлений от пострадавших не поступало. В данный момент ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверка.
Как рассказал КП-Новосибирск один из избитых подростков, конфликт произошел около 21:00–22:00.
— Я их не знаю: вроде бы, они отбирают парилки и вещи у людей. Заявили нам, что якобы мы с другом украли «парилку», которой у нас и не было. В меня брызнули из перцового баллончика, потом они избили моего друга и стали пинать меня. Потом мне другие ребята показали это видео, которое уже выложили в интернет, — и эта толпа тех, кто снял, тоже избила, — рассказал КП-Новосибирск 16-летний пострадавший подросток.
Позже знакомый участников конфликта заявил, что причиной нападения стала якобы не пропавшая электронная сигарета. По его словам, поводом для драки стало оскорбление матери одной из девушек.
— Я смотрел на ситуацию со стороны. Вроде бы драка произошла из-за того, что парень оскорбил мать девочки, и другие парни толпой пошли за нее заступаться. Среди этой толпы были ребята, которым 16–17 лет на вид. Один подросток среди них раньше несколько раз привлекался к ответственности за хулиганство, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
В полицию заявлений от пострадавших не поступало. В данный момент ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверка.