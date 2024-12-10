Сражающиеся в Курской области контрактники из Бурятии получат региональные выплаты

Вопрос о контрактниках из Бурятии прозвучал сегодня во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова. Дело в том, что, согласно постановлению правительства, региональная выплата участникам СВО положена лишь тем, кто участвует в боевых действиях в конкретных регионах, среди которых Курской области не было.- Хороший вопрос. Давайте сейчас посмотрим. Понятно, что, когда мы это постановление принимали, Курска не было, - ответил Алексей Цыденов.Глава Бурятии заявил, что в постановление включат всех, кто заключил контракт с минобороны и участвовал в боевых действиях в Курской области с августа этого года.