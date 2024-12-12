В Улан-Удэ обсудили воспитание патриотизма в детях

- От имени мэра города Улан-Удэ и администрации города благодарю вас всех за то, что вы сохраняете культурные традиции, воспитывая культуру и уважение к нашему городу и республике. Все мы - часть великой и многонациональной страны и патриотизм живёт в каждом из нас, - отметил руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.







Председатель кыргызского культурного центра «Ата-Журт» Алымбек Абжамилов предложил организовать в следующем году безвозмездные уроки верховой езды для учеников городских спортивных школ. Главное, чтобы детей сопровождал ответственный взрослый и они были одеты в спортивную экипировку. Со своей стороны «Ата-Журт» готовы предоставить лошадей и тренера по конно-спортивной езде.





В мэрии Улан-Удэ прошло заседание Совета по вопросам межнациональных отношений и Комиссии по делам казачества. В нем приняли участие председатели национально-культурных центров, представители городского казачества.Так как 2025 год объявлен Годом патриотического воспитания в Улан-Удэ, участники встречи поделились идеями и предложениям по работе с детьми и подростками на следующий год.- Как итоговое мероприятие в октябре можем провести «Древние игры кочевых народов» с участием воспитанников спортивных школ, где они будут соревноваться в конно-спортивных играх. На фестивале будет организовано бесплатное питание для участников, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, - сказал Алымбек Абжамилов.В 2025 году уже запланировано проведение этнокультурных познавательных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, Году патриотического воспитания с привлечением национально-культурных центров. Будет продолжена большая волонтёрская работа по оказанию помощи семьям участников СВО.Фото: мэрия Улан-Удэ