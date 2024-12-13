В Улан-Удэ сотового оператора оштрафовали за звонок мошенников

В Улан-Удэ по постановлению прокурора оператор связи привлечен к административной ответственности за звонок мошенников. Компания оштрафована на 300 тысяч рублей.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в апреле 64-летнему жителю Улан-Удэ поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и сообщил, что мошенники пытаются оформить на пенсионера кредит, в связи с чем ему необходимо перевести имеющиеся на счету 245 тысяч рублей на «безопасный счет». Мужчина выполнил указания афериста и остался без сбережений.Как уточнили в надзорном ведомстве, звонивший мошенник использовал подменный номер телефона. Оператор, принявший этот звонок, в нарушение закона не предпринял мер к его блокировке.По факту мошенничества расследование уголовного дела продолжается.