Общество 13.12.2024 в 17:23
«В кастрюле - отходы, под кроватью - грязь»
Новосибирский детсад обвинили в антисанитарии
Текст: КП-Новосибирск
Инцидент произошел в новосибирском детсаду: одна из мам нашла грязь под кроватями, невыброшенные отходы в помещении группы. Женщина сняла всё на видео, ролик собрал тысячи просмотров в соцсетях. В детсад тут же нагрянула проверка из мэрии, сообщает КП-Новосибирск.
Как выяснилось, видео было снято в ясельной группе. Туда ходят 25 детей в возрасте от трёх до четырёх лет. Как говорят родители, проблемы появились в этом году.
- Ушла из детсада нянечка, которая как раз и отвечала за чистоту в нашей группе. Воспитательнице сложно справляться без поддержки, ведь и детей надо одеть, и занятия с ними провести, и на прогулку вывести. Она подходила и к заведующей, и к завхозу, просила помощи, но ничего не поменялось, - рассказала одна из мам. – В итоге одна из родительниц сама вызвалась помочь собирать ребятишек и зашла в группу посмотреть, что происходит.
То, что женщина увидела, они и сняла на видео. В кадре она эмоционально прокомментировала:
- Кто вчера смотрел меню? Там были щи. Вот они в кастрюле с отходами (остатки еды были не выкинуты, хотя это должны делать каждый день – прим. ред.). А в кастрюльке для второго блюда у нас отходы сегодняшнего дня. Вот так кушают наши дети, - комментирует увиденное женщина.
Ролик собрал 20 тысяч просмотров, в садик приехала проверка из мэрии. А заведующей пришлось писать объяснительную.
- Из объяснений руководителя образовательной организации следует, что в группе проведена генеральная уборка, усилен контроль за проведением ежедневной влажной уборки в соответствии с графиком. Для осуществления данного вида работ в учреждении имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств, - сообщили в мэрии Новосибирска.
Также во время проверки руководителю детского сада напомнили, что отходы нужно складывать в промаркированную посуду и вовремя выносить в бак.
- Выполнение требований санитарного законодательства взято на особый контроль со стороны руководителя образовательной организации, - уточнили в ведомстве.
КП-Новосибирск удалось пообщаться и с работниками детского сада. Они рассказали свою версию случившегося.
- В группе нет постоянной няни, потому что с воспитательницей никто не может сработаться. К ним приходит человек из другой группы, кормит детей, моет посуду и уходит. Видео было снято специально, чтобы показать заведующей, что есть проблемы. Кто-то из родственников детей опубликовал его, - рассказали работники. – С родителями из группы провели собрание, но никто из них толком не смог объяснить, почему видео сразу выложили и не донесли проблему до руководства.
Как выяснилось, видео было снято в ясельной группе. Туда ходят 25 детей в возрасте от трёх до четырёх лет. Как говорят родители, проблемы появились в этом году.
- Ушла из детсада нянечка, которая как раз и отвечала за чистоту в нашей группе. Воспитательнице сложно справляться без поддержки, ведь и детей надо одеть, и занятия с ними провести, и на прогулку вывести. Она подходила и к заведующей, и к завхозу, просила помощи, но ничего не поменялось, - рассказала одна из мам. – В итоге одна из родительниц сама вызвалась помочь собирать ребятишек и зашла в группу посмотреть, что происходит.
То, что женщина увидела, они и сняла на видео. В кадре она эмоционально прокомментировала:
- Кто вчера смотрел меню? Там были щи. Вот они в кастрюле с отходами (остатки еды были не выкинуты, хотя это должны делать каждый день – прим. ред.). А в кастрюльке для второго блюда у нас отходы сегодняшнего дня. Вот так кушают наши дети, - комментирует увиденное женщина.
Ролик собрал 20 тысяч просмотров, в садик приехала проверка из мэрии. А заведующей пришлось писать объяснительную.
- Из объяснений руководителя образовательной организации следует, что в группе проведена генеральная уборка, усилен контроль за проведением ежедневной влажной уборки в соответствии с графиком. Для осуществления данного вида работ в учреждении имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств, - сообщили в мэрии Новосибирска.
Также во время проверки руководителю детского сада напомнили, что отходы нужно складывать в промаркированную посуду и вовремя выносить в бак.
- Выполнение требований санитарного законодательства взято на особый контроль со стороны руководителя образовательной организации, - уточнили в ведомстве.
КП-Новосибирск удалось пообщаться и с работниками детского сада. Они рассказали свою версию случившегося.
- В группе нет постоянной няни, потому что с воспитательницей никто не может сработаться. К ним приходит человек из другой группы, кормит детей, моет посуду и уходит. Видео было снято специально, чтобы показать заведующей, что есть проблемы. Кто-то из родственников детей опубликовал его, - рассказали работники. – С родителями из группы провели собрание, но никто из них толком не смог объяснить, почему видео сразу выложили и не донесли проблему до руководства.
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