Общество 14.12.2024 в 09:00

Минстрой Бурятии отчитался о проделанной работе на встрече с журналистами

В республике за 6 лет из аварийного жилья расселили почти 7 тысяч человек
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Текст: Иван Иванов
Минстрой Бурятии отчитался о проделанной работе на встрече с журналистами
Фото: Минстрой Бурятии
В ведении Минстроя больше сотни объектов, которые необходимо довести от проекта до ввода в эксплуатацию. Жилые дома, объекты водо-, и теплоснабжения, общественные и дворовые территории.

Журналистов интересовали итоги реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Напомним, в 2019 году в Бурятии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» разработана программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За счет государства им выплачивали выкупную стоимость жилья, а также строили многоквартирные дома. В рамках переселения новые дома построены в Каменске, Селенгинске, Закаменске, Бабушкине и Улан-Удэ. В этом году в Гусиноозерске в 94 квартиры переехали 208 человек. Завершается строительство 2 многоквартирных домов в Северобайкальске.

«В Северобайкальске заканчивается строительство двух больших девятиэтажных домов, и граждане туда будут переселены. В итоге за 6 лет переселено 6,8 тыс. человек из 99 тыс. кв. м. аварийного жилья. Мы ожидаем выхода из Государственной Думы РФ нового закона с новыми методами и подходами к расселению, будут изменения не только в федеральном законе, но в жилищном кодексе. Как только все это состоится, мы в первом квартале следующего года начнем формировать нашу региональную программу», - сообщил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

По объектам теплоснабжения мероприятия к отопительному сезону проведены в всех районах республики. В частности, капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения проведен в с. Новокижингинск Кижингинского района, в с. Хонхолой Мухоршибирского района, в с. Хоринск Хоринского района. Блочно-модульная котельная приобретена в п. Майский Курумканского района и других населенных пунктах. Модернизация коммунальной инфраструктуры со следующего года входит в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«По тепловым сетям со следующего года у нас сформированы заявки на 2025-2027 гг. в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», сейчас туда входят наши объекты из мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Со следующего года в Улан-Удэ начнутся работы по капитальному ремонту коллекторов, это ахиллесова пята нашего города, мы помним все аварии и на ул. Лебедева, в том числе. Это позволит нам снизить аварийность «Водоканала» очень существенно. То есть мы должны сделать это по двум городам Улан-Удэ и Северобайкальск, практически до 2030 г. в первую очередь, магистральные сети, которым более 30 лет», - рассказал Евгений Коркин.

Сегодня идет подписание финансовых соглашений. Минстрой Бурятии принимает обязательства по выполнению работ. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 144 общественных и дворовых территорий. В этом году завершается действие нацпроекта «Жилье и городская среда», на его смену приходит новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», куда перейдут все ключевые направления.
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