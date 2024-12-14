Беликто Цыбиков: «Жизнь на округе не останавливается»

В этом году на «горсоветовском» избирательном округе №26 начал свою работу Центр дополнительного образования «Барс» (ЦДО «Барс»). Он располагается в г. Улан-Удэ на ул. Северной и имеет интересную историю.Раньше на месте ЦДО действовал подростковый клуб с таким же названием. Он соседствовал с угольной котельной, находившейся через стену.«По предписанию госпожнадзора, здание было закрыто несколько лет назад. Мы очень долго прорабатывали различные варианты возобновления работы. При поддержке мэра города Игоря Юрьевича Шутенкова были выделены средства и угольную котельную демонтировали. Сейчас здесь электрокотельная - поставили новую подстанцию, электрокотлы, протянули новые сети. Появилась возможность открыть Центр дополнительного образования. Еще эта котельная отапливает двухэтажный жилой дом. Была проведена огромная работа», - говорит Беликто Цыбиков, депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов, который избран от данного округа.Центр прикреплен к ближайшей школе №50 и в нем начинают работу кружки – шахматный, рисования.Работа будет усиливаться, группы набираются, будет решаться вопрос по педагогическим кадрам. Отрабатывается вариант, чтобы сюда приезжали педагоги из других учреждений допобразования, работали с детьми. Сюда ходят, в основном, дети микрорайонов Комушка, Горького.При необходимости, здесь могут собираться на встречи и взрослые. Открытие «Барса» было не единственным положительным событием на округе депутата.Депутат отметил, что ежегодно идет работа по электроосвещению, водоснабжению. «В этом году постараемся все практически улицы, переулки обеспечить освещением», - сказал он. Большое значение нынче имело открытие детского сада на 280 мест в микрорайоне Радужный», - напомнил народный избранник.Детсад построили по федеральной программе.«На данный момент сделана проектно-сметная документация на дорогу к детсаду, сейчас изыскиваем средства. Сейчас стала заезжать маршрутка в Радужный, ДНТ «Перспектива» - раньше не было. В прошлом году был первый опыт по применению фрезерата – мы его укатали катком, сделали освещение вдоль дороги, поставили остановочные павильоны. Когда сначала положили щебенку, люди звонили – как мы ездить будем, но когда положили фрезерат, все оценили. Мои помощники каждый день контролировали, как идет работа, каким катком. Был 5-тонный каток, мы попросили 10-тонный. И теперь маршрут №17 стал заезжать в микрорайон. Это особенно важно для детей – ездить в школу, когда стоит мороз», - рассказывает депутат.Ежегодно на избирательном округе №26 проводят День поселка. Нынче провели Сурхарбаан. Жители участвуют в субботниках, Месячниках санитарной очистки г. Улан-Удэ, акциях «Чистый четверг». Люди видят, что к развитию округа прилагаются серьезные усилия и всегда готовы внести свой вклад.