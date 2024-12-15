В этом году в Бурятии введено 528 тысяч кв м жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В сравнении с показателем 2022 года он увеличился в три раза. Таков итог работы нацпроекта «Жилье и городская среда». Рост произошел благодаря принятым мерам на уровне правительства России. Среди них поддержка инфраструктуры в проектах по возведению жилья, введение механизма эскроу счетов.В этом году 385 тыс. кв. м. из 528 тыс. кв.м. приходится на индивидуальное жилищное строительство. В ближайшие годы показатели по строительству ИЖС будут расти. Летом 2024 года был принят федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Принятая мера структурирует частное домостроение и нивелирует финансовые риски участников рынка, что в конечном счете повысит интерес к сегменту ИЖС со стороны граждан и подрядных организаций.«Счета раскрываются тогда, когда строитель сделал работу. А не тогда, когда он мог забрать эти деньги у будущего собственника жилья и перенести эти деньги на другую стройку. Сейчас такого нет и поэтому, сам застройщик заинтересован в скором раскрытии этих эскроу счетов, чтобы те деньги, которые у него есть, банк заплатил за строительство дома», отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии .При строительстве индивидуального дома с привлечением подрядной организации получить денежные средства со счета эскроу подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом.Законодательное регулирование особенностей использования счетов эскроу при подрядном способе строительства частных домов – важный шаг в сторону развития цивилизованного рынка ИЖС. Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения. Деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию. А банки, в свою очередь, могут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счёт более качественного управления кредитным риском. Компенсировать риски будет Агентство по страхованию вкладов. Для этого средства, размещенные на счетах эскроу, страхуются на сумму до 10 млн руб. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий подрядчиков от налога на добавленную стоимость (НДС) при строительстве частных домов с помощью механизма счетов эскроу с 1 апреля 2025 года. Принятие документа направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и на повышение доступности возведения таких домов для граждан.Принятие закона также позволит снизить себестоимость строительства объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, повысит доступность такого жилья для граждан. Для примера: при стоимости строительства дома в 8 млн рублей освобождение услуг подрядчика от НДС при общей системе налогообложения (ОСН) даст возможность снизить эту сумму до 500 тыс. рублей.