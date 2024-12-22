Как Усть-Баргузин обогнал ЮАР

Бурятия – один из лидеров страны по получению господдержки из федерального бюджета. К примеру, республика получала гранты на создание модульных гостиниц, общая сумма средств составила более 460 млн рублей. Здания-конструкторы появились в Тункинском, Прибайкальском, Кабанском и Баргузинском районах. Выглядят они современно и красиво. Однако где хорошо – там и дорого. В этом году услуги по внутреннему туризму подорожали сразу на 10%. Дело, разумеется, не только в новомодных строениях. О том, почему цены на отдых стабильно продолжают расти, расскажет «Номер один».Путешествовать по Бурятии бывает изрядно дорого. Способствует этому сразу несколько факторов: большие расстояния, отсутствие в некоторых местах дорог, экологические ограничения, а также многое другое. Казалось бы, заплатил тут, заплатил там - и получил качественный отдых. Однако внутренний туризм по-прежнему оставляет желать лучшего, поскольку цены не всегда оправдывают качество. Правда зависит это по большей части от выбора самих путешественников: ведь остановиться они могут, где захотят. То есть на туристических базах «легальщиков» или же в гостевых домах «нелегальщиков». С последних, как говорится, взятки гладки.– В Усть-Баргузине «нелегальщиков» очень много. Их деятельность, безусловно, мешает ведению законного бизнеса. В плане ценообразования мы конкурировать с ними не можем. Остановиться у «нелегалов» всегда будет дешевле. Связано это, в первую очередь, с тем, что у них, как правило, работает по два-три человека – зачастую это сами хозяева. Нам же надо выплачивать заработную плату десятку сотрудников, – рассказывает руководитель туристического комплекса «Синдбад» Юлия Базарева.Еще одним результатом вынужденного соседства с владельцами нелегальных ночлежек являются последствия их действий, которые, подобно эффекту домино, запускают цепную реакцию и накладывают отпечаток на весь туристический бизнес района.– Предположим, они некачественно оказали ту или иную услугу. Турист, естественно, остался недоволен и по возвращении домой заявляет: «Отдыхал в Усть-Баргузине, там ужасно, ехать не советую». С «нелегалов» потом ведь не спросишь, а репутационное пятно в конечном итоге ложится на всех. Хотя, казалось бы, люди сами выбрали вариант подешевле, воспользовались услугами непрофессионалов. Но сарафанное радио это уже никак не волнует, – разводит руками Юлия Базарева.Летний сезон выдался особенно «мусорным». В социальных сетях то и дело мелькали новостные заголовки в духе, что байкальские берега обрастают помойками из-за туристов, очередная свалка убивает священное озеро, горы отходов уничтожают природу. Перечислять можно до бесконечности. Пожалуй, вместо того, чтобы в очередной раз возмутиться, лучше понять, откуда ноги растут. Для жителей виноваты всегда двое: либо понаехавшие туристы, либо «ЭкоАльянс». Но что насчет среднего звена столь незамысловатой «мусорной» цепочки?– Из Усть-Баргузина скопившийся мусор вывозится в Улан-Удэ. Сбои с вывозом, конечно, бывают, но происходят они не по вине «ЭкоАльянса». Лично у нас с региональным оператором заключены договоры, помимо нашей туристической базы в этой точке находятся еще три. Отталкиваясь от этого, компания и распределяет свои силы. В Усть-Баргузин отправляется определенное количество машин для вывоза мусора, которые чисто гипотетически должны в себя все уместить. Но по итогу как получается? «ЭкоАльянс» приезжает, собирает мусор и перегруженный уезжает, бросив остатки. Потому что «нелегалы» выкидывают не по два-три пакетика, а по 10 - 15. Договоров у них с компанией, естественно, никаких не заключено. Вот машины «ЭкоАльянса» и забиваются сверх меры, – говорит бизнесвумен.Хорошо, если у туристической базы имеется специализированная бетонная площадка для складирования отходов, когда основные баки уже переполнены. Однако похвастать такой роскошью способен не каждый предприниматель. На практике мусор утрамбовывается в деревянные баки, откуда вываливается и растаскивается собаками по жилмассиву. Отходы, соответственно, просачиваются и впитываются в землю, что неприемлемо. Ведь Усть-Баргузин находится в центральной экологической зоне.– Базы, разумеется, пытаются отстроиться поближе к Байкалу. Ближайшая находится всего в 1,5 километра от берега, – говорит руководитель туристического комплекса «Синдбад». – В разгар курортного сезона Усть-Баргузин буквально завален мусором. Но происходит это не потому, что «ЭкоАльянс» плохо выполняет поставленные задачи, а потому что у него не получается правильно организовать свою работу из-за «нелегальщиков». Мусоровозы идут на поселок, а не на конкретные лица.Находиться в центральной экологической зоне непросто. Это накладывает определенные ограничения на ведение бизнеса. Например, превалирует использование газовых котельных.– Конкретно в нашем случае номера отапливаются при помощи газовой котельной. Стоимость газа достаточно дорогая, так как он привозной. За прошлый год расходный материал обошелся нашей турбазе приблизительно в миллион. Это не считая заработную плату сотрудников, обслуживающих котельную, ее установку, а также газгольдеры и котлы, – рассказывает Юлия Базарева. – Пеллеты сейчас не найти, углем топиться нельзя, дрова заготавливать тоже. Остается только такой вариант.С установкой газовой котельной туристическому комплексу «Синдбад» повезло. Компании удалось одержать победу в конкурсе и добиться субсидирования от минтуризма. В 2023 году ведомство предоставило субъектам малого предпринимательства субсидии на общую сумму 11,2 млн рублей.Но коммунальные услуги не основная часть ценообразования. Большую роль в этом вопросе играет сезонность.– Содержать базу приходится круглый год, большая часть которого выпадает на отопительный сезон. Активных рабочих месяцев у нас шесть, а заработная плата осуществляется все 12. Это еще одна расходная часть, причем самая крупная. Поэтому высокие цены обусловлены и этим тоже. Мы были бы не против сделать прайс «по пять копеек», но нам надо содержать базу и людей целый год. Возникает резонный вопрос, почему бы не распустить персонал? Да потому что его после не соберешь. С кадрами сейчас и без того трудно, – подмечает Юлия.Со слов представителей туристического бизнеса, дефицит кадров достаточно острый. Людей не хватает по многим позициям, в особенности разнорабочих и поваров.– Стараемся взращивать сами, берем студентов, заключаем договоры целевого обучения и т.д. Понимаете, взять готового специалиста сейчас нелегко, вдобавок у них высокие требования к оплате труда. Для нас это немного накладно, поэтому предпочитаем самостоятельно обучать кадры, – говорит бизнесвумен.Бурятия в последнее время пытается повысить турпоток из-за границы. Для этого решаются вопросы по улучшению транспортной логистики, увеличивается количество прямых авиарейсов, возрастает число гидов-переводчиков, идет развитие инфраструктуры. Но, как отмечают представители турбизнеса, пока потока иностранных туристов они не почувствовали.– Из Монголии, Китая периодически приезжают, но не так много. Основной турист, конечно же, наш, российский. Дополнительным удобством для внутреннего туризма стало открытие новых рейсов. Например, «Улан-Удэ – Казань». «Аэрофлот» уже вот-вот откроет рейс «Москва – Улан-Удэ». Они будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Отрадно, что за последнее время очень вырос интерес к зимнему Байкалу. На февраль-март у нас уже забронировано 70% номеров, – рассказывает руководитель туристического комплекса «Синдбад». – Усть-Баргузин может предложить много. Мы, в свою очередь, предоставляем варианты туров. Есть как групповые (100 000 рублей с человека за 11 дней), так и индивидуальные (300 000 рублей на двоих за неделю). В группе экскурсии конкретно обозначены, а в индивидуальном их можно корректировать.Цены практически как на туры в Южно-Африканскую Республику, только немного дороже. Тем не менее Усть-Баргузин не уступает второму по площади после Евразии материку.– Усть-Баргузин – входные ворота в Чивыркуйский залив. У нас здесь и Ушканьи острова, и сама Баргузинская долина, и Умхейские горячие источники. Все это лишь малая часть. По Баргузинскому заливу можно организовать прогулку на катере, проплыть вокруг Святого Носа, зайти во все бухты Чивыркуйского залива, там уже уйти дальше на север Байкала - во Фролихинский заказник, Забайкальский национальный парк. Опять же рыбалка как с катера, так и с берега. Баргузинский залив – это 30 километров песчаного пляжа, э одно из главных преимуществ, по сравнению с другими местами. Вдобавок это залив, а следовательно, теплая вода и меньше ветра. Мы - жемчужина туризма. Приезжайте! – подытоживает Юлия Базарева.