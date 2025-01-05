Общество 05.01.2025 в 09:55

С нового года Монголия перешла на монгольскую письменность

Ее будут использовать на официальных государственных документах
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Текст: Иван Иванов
С нового года Монголия перешла на монгольскую письменность
Фото: Титэм арт-студия

В соответствии с Законом о монгольском языке, со 2 января 2025 года в официальных государственных документах стала использоваться как кириллица, так и традиционная монгольская письменность. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
 
Монгольская письменность - это ценный вклад монголов в развитие человеческого интеллекта, письменности и культуры, а изучение, сохранение и передача нашей родной письменности будущим поколениям – наш главный священный долг как монголов, — сообщает информационное агентство. А образовательные учреждения будут играть ведущую роль в обеспечении соблюдения положений настоящего закона.
Общенациональный опрос на уровень знания национальной письменности, в котором приняли участие около 150 тысяч госслужащих, впервые был проведен в 2021 году. Результаты опроса показали, что более 50 процентов государственных служащих, ответивших на вопрос о том, готовы ли они использовать кириллицу наряду с монгольской письменностью в своих официальных документах, ответили "да", в то время как остальные 46,4 процента ответили "нет".

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