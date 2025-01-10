Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»

Ёлка из Закаменского района Бурятии под названием «Вольфрамовая легенда» попала в финал конкурса «Ёлки России». Всего в финал конкурса вышло по одной ёлке от 58 регионов-участников России.

- Открытое онлайн-голосование по выбору лучшей «Ёлки России - 2024» стартует сегодня и продлится до 11 января. Подведение итогов состоится 13 января 2025 года. Просим жителей Бурятии поддержать голосованием и максимальным репостом, - сообщили в правительстве Бурятии.

Чтобы поддержать зимнюю красавицу из нашей республики, нужно до 11 января проголосовать в официальной группе федерального проекта во ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас». (https://vk.com/wall-224717408_130141).

Конкурс проводится на территориях, благоустроенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Там были установлены праздничные ёлки, украшенные изделиями мастеров и ремесленников, отражающие локальную аутентичность региона.

Фото: правительство Бурятии