Общество 10.01.2025 в 10:47

Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»

Всего в финал вышло по одной ёлке от 58 регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»

Ёлка из Закаменского района Бурятии под названием «Вольфрамовая легенда» попала в финал конкурса «Ёлки России». Всего в финал конкурса вышло по одной ёлке от 58 регионов-участников России.

- Открытое онлайн-голосование по выбору лучшей «Ёлки России - 2024» стартует сегодня и продлится до 11 января. Подведение итогов состоится 13 января 2025 года. Просим жителей Бурятии поддержать голосованием и максимальным репостом, - сообщили в правительстве Бурятии.

Чтобы поддержать зимнюю красавицу из нашей республики, нужно до 11 января проголосовать в официальной группе федерального проекта во ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас». (https://vk.com/wall-224717408_130141).

Конкурс проводится на территориях, благоустроенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Там были установлены праздничные ёлки, украшенные изделиями мастеров и ремесленников, отражающие локальную аутентичность региона.

 

Фото: правительство Бурятии

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